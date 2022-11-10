"Просунулися на 7 км": ЗСУ звільнили 12 населених пунктів у Херсонській області, — Залужний

Загальна площа звільнених територій на Херсонщині становить до 1 381 кв. км. Загалом українській армії вдалося повернути під контроль 41 населений пункт у регіоні.

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Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний розповів, що поки не може підтвердити або спростувати інформацію про вихід ЗС РФ з правого берега Дніпра Херсонської області. Проте розповів, що з 1 жовтня українські військові на цьому напрямі просунулися вперед на 36,5 км. Про це він написав на своїй сторінці в Telegram.

Загальна площа звільнених територій на Херсонщині становить до 1 381 кв. км. Крім того, ЗСУ вдалося повернути під контроль 41 населений пункт у регіоні.

Минулої доби армія України просунулась на 7 км у напрямку Петропавлівка — Новорайськ, внаслідок чого звільнили 6 населених пунктів і повернули 107 кв. км. У напрямку Первомайське — Херсон ЗСУ також просунулися на 7 км та встановили український прапор у 6 селах. Площа звільненої землі — 157 кв. км.

Залужний пояснив, що за так званим "жестом доброї волі" Росії на Херсонщині стоять колосальні зусилля української армії.

"Так само як ворог відходив з Києва та Харківщини, залишав острів Зміїний, ймовірний вихід із Херсона — це результат наших активних дій", — зазначив він.

Головнокомандувач ЗСУ розповів, що безпосередньо на Херсонському напрямку українські Сили оборони знищили логістичні шляхи та систему забезпечення, а також порушили систему управління у російській армії.

"Тим самим не залишили ворогові іншого виходу, ніж вдатися до втечі", — додав він.

Нагадаємо, 10 листопада стало відомо, що українські військові звільнили Снігурівку Миколаївської області. У такий спосіб бійці зайшли до одного з основних укріплених районів окупантів.

В Інституті вивчення війни вважають, що російське командування має намір відводити війська з правого берега Херсонської області планомірно, щоби зберегти бойову міць окупантів. На думку аналітиків, РФ віддає пріоритет відведення своїх сил у належному порядку, а не прагнення повністю зупинити контрнаступ ЗСУ.