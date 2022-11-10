"Продвинулись на 7 км": ВСУ освободили 12 населенных пунктов в Херсонской области, — Залужный

Общая площадь освобожденных территорий в Херсонской области составляет до 1381 кв. км. В целом украинской армии удалось вернуть под контроль 41 населенный пункт в регионе.

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный рассказал, что пока что не может подтвердить или опровергнуть информацию про выход ВС РФ с правого берега Днепра Херсонской области. Однако рассказал, что с 1 октября украинские военные на этом направлении продвинулись вперед на 36,5 километров. Об этом он написал на своей странице в Telegram.

Общая площадь освобожденных территорий в Херсонской области составляет до 1381 кв. км. Кроме того, ВСУ удалось вернуть под контроль 41 населенный пункт в регионе.

За прошедшие сутки армия Украины продвинулась на 7 км в направлении Петропавлока — Новорайск, в результате чего освободили 6 населенных пунктов и вернули 107 кв. км. В направлении Первомайское — Херсон ВСУ также продвинулись на 7 км и установили украинский флаг в 6 селах. Площадь освобожденной земли — 157 кв. км.

Залужный объяснил, что за так называемым "жестом доброй воли" России в Херсонской области стоят колоссальные усилия украинской армии.

"Так же, как враг отходил из Киева и Харьковщины, покидал остров Змеиный, вероятный выход из Херсона — это результат наших активных действий", — отметил он.

Главнокомандующий ВСУ рассказал, что непосредственно на Херсонском направлении украинские Силы обороны уничтожили логистические пути и систему обеспечения, а также нарушили систему управления в российской армии.

"Тем самым не оставили врагу другого выхода, чем прибегнуть к бегству", — добавил он.

Напомним, 10 ноября стало известно, что украинские военные освободили Снигуревку Николаевской области. Таким образом бойцы зашли в один из основных укрепленных районов оккупантов.

В Институте изучения войны считают, что российское командование намерено отводить войска из правого берега Херсонской области планомерно, чтобы сохранить боевую мощь оккупантов. По мнению аналитиков, РФ отдает приоритет отводу своих сил в надлежащем порядке, а не стремлению полностью остановить контрнаступление ВСУ.