131 отдельный разведбат ВСУ освободил Снигиревку в Николаевской области (видео)

Бойцы зашли в один из основных укрепрайонов оккупантов. Первые сообщения об освобождении начали появляться с 9 ноября.

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Украинские военные из 131-го отдельного разведывательного батальона освободили Снигиревку. Об этом сообщают аналитики DeepState.

В телеграм-каналах опубликовали видео бойцов ВСУ из 131-го разведабата, которые докладывают об освобождении Снигиревки. Как говорит военный в ролике, 10 ноября 2022 года украинские военные освободили населенный пункт Снигиревка в Николаевской области.

Населенный пункт долгое время был одним из центральных укрепрайонов российских войск на южном направлении. Первые сообщения о заходе ВСУ в Снигиревку появились вчера, 9 ноября.

[ + – ] Снигиревка на карте Украины

Глава Офиса президента Андрей Ермак также намекает на освобождение Снигиревки опубликовав в телеграм-канале Emoji с птицей.

[ + – ] Публикация Андрея Ермака

На момент написания новости официальных сообщений от Генштаба или Минобороны нет.

Напомним, командующий ВС РФ в Украине Суровикин заявил, что войска покинут Херсонскую и Николаевскую область. Их перебросят на другие направления фронта.

Президент Зеленский отмечает, что эмоции украинцев должны быть сдержанными. Так как российские войска не уходят, это ВСУ их вынудили уйти.