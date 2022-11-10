131 отдельный разведбат ВСУ освободил Снигиревку в Николаевской области (видео)
Бойцы зашли в один из основных укрепрайонов оккупантов. Первые сообщения об освобождении начали появляться с 9 ноября.
Украинские военные из 131-го отдельного разведывательного батальона освободили Снигиревку. Об этом сообщают аналитики DeepState.
В телеграм-каналах опубликовали видео бойцов ВСУ из 131-го разведабата, которые докладывают об освобождении Снигиревки. Как говорит военный в ролике, 10 ноября 2022 года украинские военные освободили населенный пункт Снигиревка в Николаевской области.
Населенный пункт долгое время был одним из центральных укрепрайонов российских войск на южном направлении. Первые сообщения о заходе ВСУ в Снигиревку появились вчера, 9 ноября.
Глава Офиса президента Андрей Ермак также намекает на освобождение Снигиревки опубликовав в телеграм-канале Emoji с птицей.
На момент написания новости официальных сообщений от Генштаба или Минобороны нет.
Напомним, командующий ВС РФ в Украине Суровикин заявил, что войска покинут Херсонскую и Николаевскую область. Их перебросят на другие направления фронта.
Президент Зеленский отмечает, что эмоции украинцев должны быть сдержанными. Так как российские войска не уходят, это ВСУ их вынудили уйти.