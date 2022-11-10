131 окремий розвідбат ЗСУ звільнив Снігурівку у Миколаївській області (відео)

Бійці зайшли до одного з основних укріпрайонів окупантів. Перші повідомлення про звільнення почали з'являтись з 9 листопада.

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Українські військові зі 131-го окремого розвідувального батальйону звільнили Снігурівку. Про це повідомляють аналітики DeepState.

У телеграм-каналах опублікували відео бійців ЗСУ зі 131-го розвідбату, які повідомляють про звільнення Снігурівки. Як каже військовий у ролику, 10 листопада 2022 року українські військові звільнили населений пункт Снігурівка на Миколаївщині.

Населений пункт довгий час був одним із центральних укріпрайонів російських військ на південному напрямку. Перші повідомлення про захід ЗСУ до Снігурівки з'явилися вчора, 9 листопада.

[ + – ] Снігурівка на карті України

Глава Офісу президента Андрій Єрмак також натякає на звільнення Снігурівки, опублікувавши в телеграм-каналі Emoji з птахом.

[ + – ] Публікація Андрія Єрмака

На момент написання новини офіційних повідомлень від Генштабу чи Міноборони немає.

Нагадаємо, командувач ЗС РФ в Україні Суровікін заявив, що війська покинуть Херсонську та Миколаївську область. Їх перекинуть на інші напрямки фронту.

Президент Зеленський зазначає, що емоції українців мають бути стриманими. Оскільки російські війська не йдуть, це ЗСУ їх змусили піти.