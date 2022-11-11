"Росія не шкодує": у Путіна прокоментували відведення ЗС РФ із Херсона

Незважаючи на перекидання військ на лівий берег Дніпра, Кремль, за словами Дмитра Пєскова, і далі вважатиме Херсонську область "суб'єктом Росії".

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Кремль не вважає принизливим масштабне відведення ЗС РФ з Херсона та передислокацію окупаційних підрозділів на лівий берег Дніпра. Про це під час пресконференції з журналістами заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков.

Зокрема, соратник Володимира Путіна негативно відповів на уточнювальне питання кореспондентів про те, чи не вважають у Кремлі принизливим масштабне відведення ЗС РФ із Херсона.

"Ні, ні", — заявив Пєсков і назвав окуповану частину Херсонської області "суб'єктом Росії", до статусу якого не може бути внесено жодних змін.

Коментуючи негативні оцінки військових експертів щодо рішення Міноборони РФ вивести війська з обласного центру, прессекретар Володимира Путіна додав, що "є експерти, які говорять так, як ви кажете, є експерти, які говорять інше, ми не хотіли б коментувати зараз ні тих, ні інших. Для уточнення нюансів щодо відведення ЗС РФ із Херсона Пєсков порекомендував журналістам звернутися до міністерства оборони країни-агресора.

Окремо прессекретар Володимира Путіна наголосив, що Кремль не шкодує про анексію Херсонської області та включення захопленої території до складу Росії.

"Мені нема чого додати, нема чого сказати з цієї теми, тут за якимись розширеними коментарями прошу звертатися до Міноборони", — підсумував Пєсков, обговорюючи з журналістами ситуацію на Херсонському напрямку, де триває контрнаступ Збройних сил України.

[ + – ] У Путіна не вважають принизливим відведення військ РФ із Херсона

Варто зазначити, що масштабне відведення ЗС РФ із Херсона окремо коментували у міністерстві оборони Росії. Відомство країни-агресора назвало "маневром" передислокацію окупаційних підрозділів на лівий берег Дніпра, який здійснюється на заздалегідь підготовлені позиції.

Також повідомлялося, що після старту масштабного відведення підрозділів ЗС РФ біля будівлі Херсонської ОВА з'явився український прапор.

Генштаб ЗСУ зі свого боку офіційно підтверджував, що протягом доби українські військовослужбовці звільнили 12 населених пунктів на Херсонському напрямку.