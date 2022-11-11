Генштаб ЗСУ назвав офіційно звільнені населені пункти у Херсонській області (мапи)

ЗС РФ, здійснюючи відведення військ із Херсона, масово грабують населені пункти та мінують цивільні об'єкти.

Related video

Підрозділи Збройних сил України під час успішного контрнаступу на Херсонському напрямку протягом 9 листопада звільнили дванадцять населених пунктів. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ від 11 листопада.

Зокрема, командування офіційно підтвердило деокупацію 12 населених пунктів Херсонської області під час контрнаступу.

За даними Генштабу, українські військовослужбовці звільнили такі села та селища:

Дудчани;

П'ятихатки;

Борозенське;

Садок;

Безводне;

Іщенка;

Костромка;

Краснолюбецьк;

Калинівське;

Бобровий Кут;

Безіменне;

Благодатне.

[ + – ] ЗСУ звільнили 12 населених пунктів на Херсонщині [ + – ] ЗСУ звільнили 12 населених пунктів на Херсонщині [ + – ] ЗСУ звільнили 12 населених пунктів на Херсонщині

"Наступальні дії на вказаному напрямку продовжуються. Тому з міркувань безпеки операції офіційне оприлюднення результатів буде згодом", — йдеться у ранковому зведенні Генштабу.

Командування також зазначає, що ЗС РФ, здійснюючи відведення військ із Херсона, масово грабують населені пункти. Крім цього, окупанти, відступаючи із зайнятих позицій, знищують ЛЕП, об'єкти транспортної та критичної інфраструктури.

"У селищі Зеленівка противник заборонив мешканцям будь-які переміщення по населеному пункту та здійснює дообладнання системи оборонних рубежів. У Тягинці та Козацькому окупанти замінували дороги та елементи інфраструктури, також є факти підривів серед цивільного населення", — резюмували в Генштабі, коментуючи ситуацію на Генштабі. напрямі.

Зазначимо, що раніше видання The Financial Times коментувало успішний контрнаступ ЗСУ на Херсонському напрямку. За даними журналістів, у разі деокупації Херсона українські військовослужбовці зможуть обстрілювати автомагістралі, які зв'язують із анексованим Кримом.

Також Фокус у своєму матеріалі детально розповідав, як проходить контрнаступ ЗСУ на Херсонському напрямку та називав звільнені населені пункти у регіоні.