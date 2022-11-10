Звільнення Херсонщини: які населені пункти ЗСУ взяли під свій контроль (мапи)

Українська армія продовжує просуватися херсонським напрямом. Глава ОВА Ярослав Янушевич повідомив про звільнення 12 населених пунктів та 260 кв. км територій на півдні країни.

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Минулої доби Збройні сили України звільнили 12 населених пунктів у Херсонській та Миколаївській областях. Про це у себе в соцмережах написав голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

Він наголосив, що йдеться про 260 кв. км території Півдні країни. Українським бійцям удалося відсунути лінію фронту на 7 км.

Що встигли звільнити ЗСУ: Миколаївська область

Сьогодні стало відомо про звільнення міста Снігурівки Миколаївської області. Перші повідомлення про те, що ЗСУ взяли під свій контроль населений пункт, з'явилися ще 9 листопада, пізніше аналітики DeepState підтвердили цю інформацію.

Українські військові також записали відео зі звільненого міста.

Снігурівка була важливим пунктом оборони для російської армії на правому березі Дніпра.

З населеного пункту відкриваються шляхи на Херсон та Миколаїв. Окупанти зміцнювали тут свої позиції з перших днів захоплення цієї території.

Що встигли звільнити ЗСУ: Херсонська область

Сьогодні після обіду з'явилася інформація про звільнення села Брускинське на Херсонщині. Нардеп Юрій Мисягін розмістив кадри, де українські військові повідомляють, що взяли під свій контроль населений пункт 9 листопада.

Перша окрема бригада спеціального призначення імені Івана Богуна, зі свого боку, розповіла про деокупацію села Борозенське.

Також українські бійці змогли зайняти село Киселівка на Херсонщині. Відстань від нього до околиць захопленого Херсона складає всього 15 км.

Як стало відомо, населений пункт звільнили бійці 28-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

О 16:02 народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що українська армія зайняла село Солдатське.

Трохи згодом нардеп написав про звільнення села Олександрівка у Білозерському районі та село Станіслав, де люди зворушливо співали український гімн тоді як бійці підіймали національний прапор.

О 17:28 Гончаренко опублікував ще одне відео — вже із села Чкалове. Там військові також підняли український прапор.

Після цього з'явилася інформація про деокупацію населених пунктів Боровий Кут, Євгеніївку та Томарине у Бериславському районі.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що поки що не може підтвердити або спростувати інформацію про вихід ЗС РФ з правого берега Дніпра Херсонської області. За його словами, з 1 жовтня українські військові на цьому напрямі просунулися вперед на 36,5 км.

В Інституті вивчення війни вважають, що російське командування має намір планомірно відводити війська з правого берега Херсонської області, щоб зберегти свою бойову міць. На думку аналітиків, РФ віддає пріоритет відведення своїх сил у належному порядку, а не прагненню повністю зупинити контрнаступ ЗСУ.