До Херсона 15 км: бійці 28 бригади ЗСУ доповіли про звільнення Киселівки (фото, відео)

Також українські бійці деокупували село Брускинське та Борозенське на правому березі Дніпра Херсонської області.

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Бійці 28-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України доповіли про звільнення села Киселівка Херсонської області. Таким способом від цього населеного пункту до околиць обласного центру залишилося 15 кілометрів. Відео із деокупованого населеного пункту опублікував народний депутат Олексій Гончаренко.

Також нардеп Юрій Мисягін розмістив кадри, на яких українські військові повідомляють про деокупацію села Брускинське на Херсонщині. На відео бійці ЗСУ повідомляють, що 9 листопада вони зайшли до населеного пункту, його звільнено від російських військ.

Окрім того, Перша Окрема Бригада Спеціального Призначення імені Івана Богуна доповіла про звільнення села Борозенське. Українські війська заявили, що просуваються далі.

Зазначимо, що Генштаб ще офіційно не підтверджував визволення цих населених пунктів.

Нагадаємо, 10 жовтня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що минулої доби українським військовим вдалося звільнити 12 населених пунктів у Херсонській області й просунутися на 7 км на двох напрямках.

Водночас у Генштабі заявили, що українські військові продовжують вести активні наступальні дії в регіоні. У відомстві наголосили, що за кожними "жестами доброї волі" від Росії стоять колосальні зусилля українських захисників.