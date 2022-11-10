Наступ триває: Генштаб ЗСУ прокоментував відведення військ РФ із Херсона (відео)

За словами бригадного генерала Олексія Громова, ймовірна втеча росіян із Херсона є результатом колосальних зусиль українських захисників.

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Ймовірний вихід підрозділів ЗС РФ із Херсона є результатом активних дій українських захисників. Водночас Генштаб Збройних Сил України не підтверджує та не спростовує виведення з Херсона російських окупаційних військ, заявив під час брифінгу начальник Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

За його словами, на Херсонському напрямку зусиллями підрозділів ЗСУ знищено логістичні шляхи та системи забезпечення противника, а також пошкоджено систему управління військами.

"Тим самим (ЗСУ) не залишили іншого виходу, ніж вдатися до втечі", — зазначив Громов.

Генерал наголосив, що сили оборони України продовжують вести активні дії на Херсонському напрямку і за кожним так званим "жестом доброї волі" супротивника стоять колосальні зусилля українських захисників.

"Як ворог виходив із Києва, під Харковом, залишав острів Зміїний, ймовірний вихід із Херсона — результат наших активних дій. Ми продовжуємо проведення наступальної операції за своїм планом", — заявив Громов і порадив дочекатися офіційних повідомлень Генштабу ЗСУ.

[ + – ] Ситуація на Херсонському напрямку (дивитися з 16:11)

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 10 листопада заявив, що відхід підрозділів ЗС РФ з Херсона став можливим завдяки злагодженій роботі українських сил. Водночас глава держави закликав бути стриманішими в емоціях.

Керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк 9 листопада прокоментувала заяву росіян про відступ із Херсона. Вона заявила, що військове керівництво України не відкидає провокацій з боку противника, який може створити оманливе враження про свої наміри на Херсонщині.