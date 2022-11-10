Наступление продолжается: Генштаб ВСУ прокомментировал отвод войск РФ из Херсона (видео)

По словам бригадного генерала Алексея Громова, вероятное бегство россиян из Херсона является результатом колоссальных усилий украинских защитников.

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Предполагаемый выход подразделений ВС РФ из Херсона является результатом активных действий украинских защитников. Вместе с тем Генштаб Вооруженных сил Украины не подтверждает и не опровергает вывод из Херсона российских оккупационных войск, заявил в ходе брифинга начальник Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

По его словам, на Херсонском направлении усилиями подразделений ВСУ были уничтожены логистические пути и системы обеспечения противника, а также была повреждена система управления войсками.

"Тем самым (ВСУ) не оставили иного выхода, чем прибегнуть к бегству", — отметил Громов.

Генерал подчеркнул, что силы обороны Украины продолжают вести активные действия на Херсонском направлении и за каждым так называемым "жестом доброй воли" противника стоят колоссальные усилия украинских защитников.

"Как враг выходил из Киева, под Харьковом, оставлял остров Змеиный, вероятный выход из Херсона — результат наших активных действий. Мы продолжаем ведение наступательной операции по своему плану", — заявил Громов и посоветовал дождаться официальных сообщений Генштаба ВСУ.

[ + – ] Ситуация на Херсонском направлении (смотреть с 16:11)

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 10 ноября заявил, что уход подразделений ВС РФ из Херсона стал возможен благодаря слаженной работе украинских сил. Вместе с тем глава государства призвал быть более сдержанными в эмоциях.

Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк 9 ноября прокомментировала заявление россиян об отступлении из Херсона. Она заявила, что военное руководство Украины не исключает провокаций со стороны противника, который может создать обманчивое впечатление о своих намерениях в Херсонской области.