До Херсона 15 км: бойцы 28 бригады ВСУ доложили об освобождении Киселевки (фото, видео)

Также украинские бойцы деоккупировали село Брускинское и Борозенское на правом берегу Днепра Херсонской области.

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Бойцы 28 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины доложили об освобождении села Киселевка Херсонской области. Таким образом от этого населенного пункта до окраин областного центра осталось 15 километров. Видео из деоккупированного населенного пункта опубликовал народный депутат Алексей Гончаренко.

Также нардеп Юрий Мысягин разместил кадры, на котором украинские военные сообщают о деоккупации села Брускинское Херсонской области. На видео бойцы ВСУ сообщают, что 9 ноября они зашли в населенный пункт, он освобожден от российских войск.

Кроме того, Первая Отдельная Бригада Специального Назначения имени Ивана Богуна доложила об освобождении села Борозенское. Украинские войска заявили, что продвигаются дальше.

Отметим, что Генштаб еще официально не подтверждал освобождение этих населенных пунктов.

Напомним, 10 октября Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что за прошедшие сутки украинским военные удалось освободить 12 населенных пунктов в Херсонской области и продвинуться на 7 км на двух направлениях.

В свою очередь в Генштабе заявили, что украинские военные продолжают вести активные наступательные действия в регионе. В ведомстве подчеркнули, что за каждыми "жестами доброй воли" от России стоят колоссальные усилия украинских защитников.