Освобождение Херсонщины: какие населенные пункты ВСУ взяли под свой контроль (карты)

Украинская армия продолжает продвигаться на херсонском направлении. Глава ОВА Ярослав Янушевич сообщил об освобождении 12 населенных пунктов и 260 кв. км. территорий на юге страны.

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За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины освободили 12 населенных пунктов в Херсонской и Николаевской областях. Об этом у себя в соцсетях написал глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

Он подчеркнул, что речь идет о 260 кв. км. территории на юге страны. Украинским бойцам удалось отодвинуть линию фронта на 7 км.

Что успели освободить ВСУ: Николаевская область

Сегодня стало известно об освобождении города Снигиревки Николаевской области. Первые сообщения о том, что ВСУ взяли под свой контроль населенный пункт появились еще 9 ноября, позже аналитики DeepState подтвердили эту информацию.

Украинские военные также записали видео из освобожденного города.

Снигиревка была важным пунктом обороны для российской армии на правом берегу Днепра.

Из населенного пункта открываются пути на Херсон и Николаев. Оккупанты укрепляли здесь свои позиции с первых дней захвата этой территории.

Что успели освободить ВСУ: Херсонская область

Сегодня после обеда появилась информация об освобождении села Брускинское Херсонской области. Нардеп Юрий Мысягин разместил кадры, на котором украинские военные сообщают, что взяли под свой контроль населенный пункт 9 ноября.

Первая отдельная бригада специального назначения имени Ивана Богуна, в свою очередь, рассказала о деоккупации села Борозенское.

Также украинские бойцы смогли занять село Киселевка в Херсонской области. Расстояние от него до окраин захваченного Херсона составляет всего 15 км.

Как стало известно, населенный пункт освободили бойцы 28 отдельной механизированной бригады ВСУ.

В 16:02 народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что украинская армия заняла село Солдатское.

Чуть позже нардеп написал об освобождении села Александровка в Белозерском районе и село Станислав, где люди трогательно пели украинский гимн в то время, как бойцы поднимали национальный флаг.

В 17:28 Гончаренко опубликовал еще одно видео –– уже из села Чкалово. Там военные тоже подняли украинский флаг.

После этого появилась информация о деоккупации населенных пунктов Боровой Кут, Евгениевка и Томарино в Бериславском районе.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что пока не может подтвердить или опровергнуть информацию про выход ВС РФ с правого берега Днепра Херсонской области. По его словам, с 1 октября украинские военные на этом направлении продвинулись вперед на 36,5 км.

В Институте изучения войны считают, что российское командование намерено планомерно отводить войска с правого берега Херсонской области, чтобы сохранить свою боевую мощь. По мнению аналитиков, РФ отдает приоритет отводу своих сил в надлежащем порядке, а не стремлению полностью остановить контрнаступление ВСУ.