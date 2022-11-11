У деокупованій частині Херсонської області зривають плакати "Росія тут назавжди" (відео)

Після окупації у регіоні розвісили проросійські банери. Чимало населених пунктів лівобережної частини Херсонщини вже під контролем ЗСУ, на їхніх вулицях видно українські прапори.

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У деокупованій частині Херсонщини зривають проросійські плакати. Відповідний відеоролик було опубліковано в авторському Telegram-каналі "Миколаївський Ваньок".

Повідомляється, що один із пропагандистських плакатів "Росія тут назавжди" зірвали місцеві жителі звільненої Білозерки Херсонської області.

Крім того, в авторському Telegram-каналі опублікували докази того, що населений пункт знаходиться під контролем Збройних сил України. На одній із площ Білозерки встановили на танк український національний прапор.

[ + – ] Український прапор на танку у Білозерці

Про звільнення Білозерки пише й херсонський журналіст Костянтин Риженко.

Аналітики Deep State показують територію Білозерки як звільнену від російських загарбників. За даними групи, військові РФ розмістилися за Херсоном.

[ + – ] Відстань від Білозерки до Херсона по прямій — 13 кілометрів

Відстань від Білозерки до Херсона по прямій — близько 13 кілометрів.

Збройні сили України 11 листопада зайшли до Херсона, солдатів бачили у Шуменському мікрорайоні міста та готуються зустрічати у центрі. Вранці біля будівлі Херсонської ОДА помітили український прапор.

Російські окупанти сьогодні закінчили відведення військ та техніки з Херсона. Міноборони РФ заявляє, що втрат у них начебто немає.

Москва не вважає принизливим відведення військ з Херсона та їх перекидання на лівий берег Дніпра. У російському міністерстві оборони назвали відступ "маневром".