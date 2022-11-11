Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Російсько-українська війна Ситуація в Херсоні та області Контрнаступ ЗСУ у Херсонській області Відведення військ РФ з Херсона

У деокупованій частині Херсонської області зривають плакати "Росія тут назавжди" (відео)

російські плакати, Росія тут назавжди плакат, Білозерка
Фото: Telegram | Населений пункт Білозерка знаходиться під контролем Збройних Сил України

Після окупації у регіоні розвісили проросійські банери. Чимало населених пунктів лівобережної частини Херсонщини вже під контролем ЗСУ, на їхніх вулицях видно українські прапори.

Related video

У деокупованій частині Херсонщини зривають проросійські плакати. Відповідний відеоролик було опубліковано в авторському Telegram-каналі "Миколаївський Ваньок".

Повідомляється, що один із пропагандистських плакатів "Росія тут назавжди" зірвали місцеві жителі звільненої Білозерки Херсонської області.

Крім того, в авторському Telegram-каналі опублікували докази того, що населений пункт знаходиться під контролем Збройних сил України. На одній із площ Білозерки встановили на танк український національний прапор.

Український прапор, Звільнення Білозерки, Білозерка Fullscreen
Український прапор на танку у Білозерці

Про звільнення Білозерки пише й херсонський журналіст Костянтин Риженко.

Аналітики Deep State показують територію Білозерки як звільнену від російських загарбників. За даними групи, військові РФ розмістилися за Херсоном.

білозерка, карта білозерка Fullscreen
Відстань від Білозерки до Херсона по прямій — 13 кілометрів

Відстань від Білозерки до Херсона по прямій — близько 13 кілометрів.

Збройні сили України 11 листопада зайшли до Херсона, солдатів бачили у Шуменському мікрорайоні міста та готуються зустрічати у центрі. Вранці біля будівлі Херсонської ОДА помітили український прапор.

Російські окупанти сьогодні закінчили відведення військ та техніки з Херсона. Міноборони РФ заявляє, що втрат у них начебто немає.

Москва не вважає принизливим відведення військ з Херсона та їх перекидання на лівий берег Дніпра. У російському міністерстві оборони назвали відступ "маневром".