Окупанти після втечі перенесли "столицю" Херсонської області в Генічеськ

Курортне місто на березі Азовського моря, як запевняють колаборанти, буде тимчасовою "столицею" захопленого регіону.

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ЗС РФ після масштабного відведення військ із Херсона та передислокації на лівий берег перенесли "столицю" Херсонської області. Про це заявив представник окупаційної адміністрації Олександр Фомін.

За його словами, "столицею" захопленої частини Херсонщини після передислокації ЗС РФ на лівий берег Дніпра став Генічеськ.

Олександр Фомін стверджує, що населений пункт на півдні регіону буде тимчасовим адміністративним центром окупованої Херсонської області.

"На сьогодні тимчасовою адміністративною столицею Херсонської області є Генічеськ. Там зосереджені всі основні органи влади", — додав колаборант у спілкуванні з російськими пропагандистами.

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Генічеськ — це курортне місто, яке розташоване в районі Арабатської Стрілки на березі Азовського моря. Відстань між звільненим Херсоном і новою "столицею" Херсонщини автомобільними дорогами становить понад 200 кілометрів.

Генічеськ був захоплений російськими військами наприкінці лютого 2022 року. До повномасштабного вторгнення ЗС РФ у курортному місті на березі Азовського моря проживало близько 20 тисяч осіб.

Варто зазначити, що Херсон був звільнений українськими військовослужбовцями 11 листопада. Військова розвідка України, повідомляючи про деокупацію обласного центру, попереджала, що всі шляхи відступу військ РФ перебувають під вогневим контролем ЗСУ. ГУР Міноборони також закликало окупантів, які не встигли передислокуватися на лівий берег Дніпра, здатися в полон задля збереження життя.

Масштабне відведення ЗС РФ із Херсона окремо коментували в Кремлі. Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявляв, що влада не вважає принизливою передислокацію окупаційних військ на лівий берег Дніпра.

Також повідомлялося, що після успішного контрнаступу ЗСУ в деокупованій частині Херсонської області почали зривати пропагандистські плакати "Росія тут назавжди".