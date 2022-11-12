Армія РФ може перекинути частини з Херсона на схід: чи будуть інтенсивні бої

За даними східного угруповання ЗСУ, на Бахмутському й Авдіївському напрямках залишаються до 130 тисяч росіян. Завдання української армії — знизити потенціал ворога на півдні.

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Перекидання окупантів, які втекли з Херсона, на схід може позначитися на інтенсивності боїв. Українські війська знижують потенціал ворога на півдні, сказав речник східного угрупування ЗСУ Сергій Черевий в ефірі Єдиного телемарафону.

За інформацією спікера, Генштаб ЗСУ думає про ефективні удари по загарбниках, щоб вони не змогли активізуватися на лівому березі.

"Наскільки я бачу, росіяни самі бояться, що ми зможемо взяти резерви на півдні", — зазначив Черевий.

[ + – ] Росія зібрала на сході України до 130 тисяч солдатів і офіцерів

Загроза активізації боїв на сході залишається, якщо росіяни перекинуть частину сил із Херсонської області. Але такий сценарій, за оцінкою військового, можливий у разі повної бездіяльності ЗСУ.

"Історія повномасштабного вторгнення (Росії в Україну) показала, що ми були на крок попереду ворога, і наші штаби були розумнішими, адекватнішими та мали гостріший розум", — зауважив Черевий.

ЗСУ переважно мали менше особового складу й техніки, але перемагали ворога на полі бою. За словами спікера, це виразно видно з успіхів у Київській, Харківській і Лиманській операціях.

Бої на східному напрямі — яка ситуація на фронті?

Ворожа армія на цьому напрямі застосовує артилерію, авіацію та реактивні системи залпового вогню. Сергій Черуватий наголошує на нездатності ЗС РФ прорвати лінію оборони української армії завдяки мужності й стійкості наших військових і навченості командирів.

[ + – ] Більшість окупантів залишаються на Бахмутському й Авдіївському напрямках

За даними спікера, за останню добу на східному фронті ситуація не змінилася. ЗСУ, за його словами, тиснуть на ворога та крок за кроком збільшують площу звільнених територій.

Росіяни зібрали на сході України близько 130 тисяч солдатів і офіцерів. Більшість стоїть на Бахмутському й Авдіївському напрямках, де йдуть найзапекліші бої, продовжив спікер.

"У техніці потрібен детальніший аналіз. Це, грубо кажучи, кількість кількох армій країн Східної Європи, яким протистоять наші військові", — підсумував Череватий.

Нагадаємо, що українська армія звільнила Херсон 11 листопада. Російським військовим, які не встигли втекти з міста, пропонували здатися в полон.

Загарбники після втечі з Херсона на лівий берег перенесли так звану столицю Херсонської області в Генічеськ, курортне місто біля Арабатської Стрілки на Азовському морі.

Жителів Херсонської області попередили, що поки що рано повертатися додому. ЗС РФ продовжує обстріл звільнених населених пунктів у Бериславському районі.