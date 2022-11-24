Британская разведка назвала направления, куда РФ перебросила выбитых из Херсона десантников

Большинство подразделений ВДВ РФ сильно ослаблены. Вероятно, их усилили за счет мобилизованных, но плохо обученный персонал усугубит проблемы.

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За последние две недели Россия, вероятно, передислоцировала основные подразделения Воздушно-десантных сил, которые концентрировались на Херсонском направлении, на фронт в Донецкой и Луганской области. Об этом рассказали в разведке Великобритании 24 ноября.

Сообщается, что с сентября по октябрь большинство сильно ослабленных подразделений ВДВ России занимались обороной правого берега Днепра Херсонской области.

Скорее всего, сейчас Россия усилила их мобилизованными резервистами. Хоть плохо обученный персонал ослабит ВДВ, РФ все равно распределит их в районы на фронте, которые считаются особенно важными.

Потенциальные оперативные задачи подразделений ВДВ РФ включают поддержку обороны района Кременная-Сватово в Луганской области или усиление наступательных операций на Бахмут Донецкой области.

Напомним, 19 ноября сообщалось, что ВС РФ перебросили в Луганскую область остатки лучших войск. Однако большая часть войск в регионе — неопытные мобилизованные россияне, которые сотнями гибнут или сдаются в плен.

Ранее, 18 ноября в разведке Британии рассказали, что ВС РФ укомплектовывают и перегруппировывают подразделения, которые были выведены из Херсона. По информации ведомства, Россия готовится к обороне на большинстве участков линии фронта.