"Погоды не сделают": ВС РФ перебросили в Луганскую область остатки лучших войск

Большая часть российских сил в регионе — это неопытные мобилизованные, которые сотнями гибнут или сдаются в плен.

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Российская армия перебрасывает в Луганскую область опытных десантников с Херсонского направления. Глава областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал подробности в эфире единого телемарафона.

По его словам, на Луганщину прибывают десантники, которые хорошо подготовлены и умеют воевать, но это последние остатки "самых лучших вояк" России. Остальные силы оккупантов представлены преимущественно недавно мобилизированными новобранцами, "кадыровцами" или "вегнеровцами", завербованными в тюрьмах.

"Я общался с военными на передовой, мы видим, что их (десантников, ред.) действительно потихоньку перебрасывают. Но они все равно, как говорится, погоды уже не сделают. Могут своими профессиональными действиями немного притормозить контрнаступление, но не смогут его остановить", — подчеркнул Сергей Гайдай.

Глава ОВА добавил, что мобилизованные россияне также не представляют большой угрозы для защитников Украины, ведь не имеют навыков и боевого опыта. Такие солдаты служат "пушечным мясом", массово погибают и сдаются в плен.

"Нельзя подготовить гражданского к такой войне, которая у нас происходит, за неделю-две-три, и даже за пару месяцев", — заявил Гайдай.

ВСУ в Луганской области постепенно продвигаются (мешают дожди) и за последнее время освободили 12 населенных пунктов. Сергей Гайдай подчеркнул, что после оккупации села находятся в ужасном состоянии, многие здания полностью разрушены, но там до сих пор живут люди. Руководитель администрации выразил надежду, что мирные жители согласятся эвакуироваться из опасных районов, поскольку там ведутся обстрелы.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что Россия перебрасывает войска из Харьковской области на Запорожское и Луганское направления, не исключают также повторное наступление с территории Беларуси. Бригадный генерал Алексей Громов утверждает, что россияне до сих пор мечтают захватить Донбасс.

Британская разведка сообщает, что после отступления в Херсонской области Россия может перебросить часть войск на Бахмут Донецкой области, где ведутся ожесточенные бои. Кроме того, ВС РФ уже вырыли новые траншеи на границе с Крымом и у реки Северский Донец.