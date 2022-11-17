"Мечта захватить Донбасс": Генштаб ВСУ назвал направления переброски войск РФ из Херсона (видео)

ВС РФ могут нарастить резервы на Запорожском и Луганском направлениях, не исключен вариант повторного вторжения из Беларуси. Украинские военные готовы разрушить "амбициозные" планы врага, отметило командование.

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Российские оккупанты восстанавливают силы и боеспособность после отступления из Херсонской области и перебрасывают силы на другие направления. Об этом заявил заместитель начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ, бригадный генерал Алексей Громов на брифинге.

По словам Громова, россияне хотят "осуществить мечты" и установить контроль над Донецкой областью. Противник может нарастить резервы на Запорожском и Луганском направлениях.

Командование ВСУ не исключает вариант повторного вторжения армии РФ из Беларуси.

[ + – ] По информации Генштаба ВСУ, россияне хотят установить контроль над Донецкой областью

"Если дальше брать, амбициозные планы противника, он может попробовать наступать на Черниговскую и Сумскую области. Но это все у них в планах, и это все уже было в нашей истории, и мы достойно давали отпор", — заметил Громов.

Противник, по словам военного, перебрасывает войска на некоторые направления, но ВСУ тоже принимают меры.

Напомним, что по данным западных чиновников россияне сменили тактику боев в Украине после вывода сил из Херсона, перейдя в оборону. В 2023-м году, по словам аналитиков, ожидается статичная ситуация на фронте.

Ранее в Генштабе ВСУ говорили, что российские войска обустраивают оборонные рубежи на левом берегу Днепра и на юге. Оккупанты пытаются наступать на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях в Донецкой области.

Военное руководство РФ создает лагеря, где держат мобилизованных "отказников". Одно из таких мест журналисты недавно нашли в Донецкой области. Известно, что на подвал отправили 21 мобилизованного, которые не захотели копать блиндажи.