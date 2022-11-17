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Военный Фокус Российско-украинская война Ситуация в Херсоне и области Украина деоккупировала Херсон

"Мечта захватить Донбасс": Генштаб ВСУ назвал направления переброски войск РФ из Херсона (видео)

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Фото: ТАСС | Командование ВСУ не исключает вариант нападения россиян из Беларуси

ВС РФ могут нарастить резервы на Запорожском и Луганском направлениях, не исключен вариант повторного вторжения из Беларуси. Украинские военные готовы разрушить "амбициозные" планы врага, отметило командование.

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Российские оккупанты восстанавливают силы и боеспособность после отступления из Херсонской области и перебрасывают силы на другие направления. Об этом заявил заместитель начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ, бригадный генерал Алексей Громов на брифинге.

По словам Громова, россияне хотят "осуществить мечты" и установить контроль над Донецкой областью. Противник может нарастить резервы на Запорожском и Луганском направлениях.

Командование ВСУ не исключает вариант повторного вторжения армии РФ из Беларуси.

По информации Генштаба ВСУ, россияне хотят установить контроль над Донецкой областью

"Если дальше брать, амбициозные планы противника, он может попробовать наступать на Черниговскую и Сумскую области. Но это все у них в планах, и это все уже было в нашей истории, и мы достойно давали отпор", — заметил Громов.

Противник, по словам военного, перебрасывает войска на некоторые направления, но ВСУ тоже принимают меры.

Напомним, что по данным западных чиновников россияне сменили тактику боев в Украине после вывода сил из Херсона, перейдя в оборону. В 2023-м году, по словам аналитиков, ожидается статичная ситуация на фронте.

Ранее в Генштабе ВСУ говорили, что российские войска обустраивают оборонные рубежи на левом берегу Днепра и на юге. Оккупанты пытаются наступать на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях в Донецкой области.

Военное руководство РФ создает лагеря, где держат мобилизованных "отказников". Одно из таких мест журналисты недавно нашли в Донецкой области. Известно, что на подвал отправили 21 мобилизованного, которые не захотели копать блиндажи.