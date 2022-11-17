"Мрія захопити Донбас": Генштаб ЗСУ назвав напрямки перекидання військ РФ з Херсона (відео)

ЗС РФ можуть наростити резерви на Запорізькому та Луганському напрямах, цілком ймовірний варіант повторного вторгнення з Білорусі. Українські військові готові зруйнувати "амбітні" плани ворога, наголосило командування.

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Російські окупанти відновлюють сили та боєздатність після відступу з Херсонської області та перекидають сили на інші напрямки. Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій Громов на брифінгу.

За словами Громова, росіяни хочуть "здійснити мрії" та встановити контроль над Донецькою областю. Противник може наростити резерви на Запорізькому та Луганському напрямах.

Командування ЗСУ не відкидає варіант повторного вторгнення армії РФ з Білорусі.

[ + – ] За інформацією Генштабу ЗСУ, росіяни хочуть встановити контроль над Донецькою областю

"Якщо далі брати, амбітні плани противника, він може спробувати наступати на Чернігівську та Сумську області. Але це все в них у планах, і це все вже було в нашій історії, і ми гідно давали відсіч", — зауважив Громов.

Противник, за словами військового, перекидає війська на деякі напрямки, але ЗСУ також вживають заходів.

Нагадаємо, що за даними західних чиновників, росіяни змінили тактику боїв в Україні після виведення сил з Херсона, перейшовши в оборону. У 2023 році, за словами аналітиків, очікується статична ситуація на фронті.

Раніше у Генштабі ЗСУ говорили, що російські війська облаштують оборонні рубежі на лівому березі Дніпра та на півдні. Окупанти намагаються наступати на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках у Донецькій області.

Військове керівництво РФ створює табори, де тримають мобілізованих "відмовників". Одне з таких місць журналісти нещодавно знайшли на Донеччині. Відомо, що на підвал відправили 21 мобілізованого, вони не захотіли копати бліндажі.