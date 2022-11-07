"Чекають на розстріл": росіян, які відмовилися воювати, утримують у підвалі на Донбасі, — росЗМІ

"Виправна установа", за даними журналістів, розташована в селі Завітне Бажання, на території якої утримують як мінімум 21 російського "відмовника".

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Мобілізованих росіян, які після перекидання на територію України відмовляються воювати, відправляють на підвал. Про це йдеться у матеріалі російського видання The Insider.

Так, журналістам вдалося виявити на території Донецької області табір, у якому утримують мобілізованих "відмовників".

Про "виправну установу" у коментарі розслідувачам розповіли дружини та матері російських військовослужбовців, які після часткової мобілізації та відправки в Україну відмовилися брати участь у бойових діях. Табір розташований у населеному пункті Завітне Бажання Великоновосілківського району.

За останніми даними, на підвал відправили 21 солдата, якого періодично змушують копати бліндажі. Щобільше, військовослужбовці контрактної форми ЗС РФ, які дивляться в лиця "відмовникам", погрожують їм розстрілом або відправкою на передову.

Коли вони були на полігоні, їм дали постріляти один день з автомата. В автомата був приціл зігнутий на бік, тому він ні з 400 метрів не потрапив, ні навіть зі 100 метрів. Наступного дня вони рили окопи, й ось і вся бойова підготовка. Після цього їх відправили вже в Україну. Мій чоловік працює у гірничо-металургійному комплексі з видобутку та збагачення руди та корисних копалин, які зараховані до оборонних підприємств, звідти взагалі не повинні забирати, але нам не пощастило", — розповіла у спілкуванні з журналістами дружина мобілізованого Олена Кашина.

Її чоловіка перекинули в Україну 2 жовтня. Вже за десять днів чоловік із нею зв'язався і заявив, що не вбиватиме людей і зараз чекає на розстріл, яким йому пригрозив замполіт роти. Родичі написали заяву до Слідчого комітету про те, що військовослужбовців, які не хочуть воювати в Україні, незаконно тримають фактично у заручниках, проте жодної відповіді з боку слідчих наразі не було.

На підвалі в селі Завітне Бажання, як зазначають журналісти, тримають ще сімох чоловіків, які до мобілізації до лав ЗС РФ працювали разом із чоловіком Олени Кашиною на гірничо-металургійному підприємстві у Приморському краї.

Зазначимо, що на початку жовтня у росЗМІ з'явилася інформація, що в РФ планують провести новий етап мобілізації. За даними журналістів, військовозобов'язаних громадян масово почнуть закликати до лав ЗС РФ на початку зими без спеціального указу російського президента Володимира Путіна.

Також повідомлялося, що в Приморському краї влада готується до жорстких протестів через часткову мобілізацію.