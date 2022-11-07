"Ждут расстрела": россиян, отказавшихся воевать, удерживают в подвале на Донбассе, — росСМИ

"Исправительное учреждение", по данным журналистов, расположено в селе Завитне Бажання, на территории которого содержат как минимум 21 российского "отказника".

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Мобилизованных россиян, которые после переброски на территорию Украины отказываются воевать, отправляют на подвал. Об этом говорится в материале российского издания The Insider.

Так, журналистам удалось обнаружить на территории Донецкой области лагерь, в котором содержат мобилизованных "отказников".

Об "исправительном учреждении" в комментарии расследователям рассказали жены и матери российских военнослужащих, которые после частичной мобилизации и отправки в Украину отказались участвовать в боевых действиях. Лагерь расположен в населенном пункте Завитне Бажання Великоновоселковского района.

По последним данным, на подвал отправили 21 солдата, которых периодически заставляют копать блиндажи. Более того, смотрящие в лице военнослужащих контрактной формы ВС РФ угрожают "отказникам" расстрелом или отправкой на передовую.

"Когда они были на полигоне, им дали пострелять один день из автомата. У автомата был прицел согнут на бок, поэтому он ни с 400 метров не попал, ни даже со 100 метров. На следующий день они рыли окопы, и вот и вся боевая подготовка. После этого их отправили уже в Украину. Мой муж работает в горно-металлургическом комплексе по добыче и обогащению руды и полезных ископаемых, которые причислены к оборонным предприятиям, оттуда вообще не должны забирать, но нам не повезло", — рассказала в общении с журналистами жена мобилизованного Елена Кашина.

Ее мужа перебросили в Украину 2 октября. Уже через десять дней мужчина с ней связался и заявил, что не будет убивать людей и сейчас дожидается расстрела, которым ему пригрозил замполит роты. Родственники написали заявление в Следственный комитет о том, что военнослужащих, которые не хотят воевать в Украине, незаконно держат фактически в заложниках, однако никакого ответа со стороны следователей пока не было.

На подвале в селе Завитне Бажання, как отмечают журналисты, держат еще семерых мужчин, которые до мобилизации в ряды ВС РФ работали вместе с мужем Елены Кашиной на горно-металлургическом предприятии в Приморском крае.

Отметим, что в начале октября в росСМИ появилась информация, что в РФ планируют провести новый этап мобилизации. По данным журналистов, военнообязанных граждан массово начнут призывать в ряды ВС РФ в начале зимы без специального указа российского президента Владимира Путина.

Также сообщалось, что в Приморском крае власти готовятся к жестким протестам из-за частичной мобилизации.