Без указа Путина: в России проведут зимой новый этап мобилизации, – СМИ

По сведениям журналистов, набирать на службу в армию РФ начнут в конце осеннего призыва. Военкоматы подключают к базам данных налоговой, пенсионного фонда и ЗАГСов, а работодатели просят мужчин срочно сдать военные билеты в отделы кадров.

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Несмотря на объявления Кремля о завершении мобилизации, новый этап набора в вооруженные силы РФ ожидается зимой. Об этом рассказали источники издания "Верстка" в российских госорганах и крупном бизнесе.

В последнюю неделю в Москве решали, как лучше закончить "частичную мобилизацию". Президент России Владимир Путин обещал посоветоваться с юристами, нужен ли специальный указ, сказали собеседники.

Так как указа нет, провести следующий этап мобилизации будет намного проще, ведь Путину уже не надо издавать новый указ. Все мероприятия решатся приказом Минобороны, комментирует источник издания в Совете федерации.

Россия готовится к новому этапу мобилизации, его могут начать в конце осеннего призыва 31 декабря. На это указывают многие признаки — в московской мэрии не распустили команду специалистов, которые помогали военкоматам разбираться в незаконных призывах.

[ + – ] Новый этап мобилизации могут начать в конце осеннего призыва 31 декабря Фото: ТАСС

"Этим экспертам разрешили "отдыхать до Нового года", а после они должны будут снова явиться на работу", — сказал источник в правительстве Москвы.

В России модернизируют военкоматы. Правительство решило подключить их к базам данных налоговой службы, пенсионного фонда, автоматизированной системе "Выборы" и органов ЗАГСа.

"Как думаете, зачем военкоматы сейчас срочно переоборудуют? Уверяю вас, это не стратегическая задача, а тактическая: скоро им придется принимать новых мобилизованных", — пояснил близкий к Кремлю собеседник.

Два источника говорят о заморозке планов по новому набору мобилизованных. Один из чиновников уверяет, что до Нового года Кремль эмоционально разгрузит россиян, но в конец мобилизации никто не верит.

Мужчин из "Газпрома" поставили на галочку

Московская структура Минэнерго РФ просила часть работников мужчин, которых забронировали от армии, срочно принести военные билеты в отдел кадров. Причину этого требования не объяснили, но руководитель одного из отделов сказал, что это связано с ожиданием нового этапа мобилизации в декабре.

[ + – ] Россиянам продолжают отправлять повестки после завершения мобилизации

Сотрудникам некоторых департаментов "Газпрома" озвучили такую же просьбу. В петербургском филиале работников просили отдавать военные билеты в отдел кадров неделю назад.

Военкоматы центрального федерального округа собирают и обновляют данные о жителях региона, которые подлежат мобилизации, пишет "Верстка".

"Ничто не забыто, никто не забыт. Думаю, после Нового года или весной мы к ним вернемся", — сказал источник.

Юрист Павел Чиков говорит, что пока неизвестно, выполнило ли Минобороны РФ задание по мобилизации. Отчет главы ведомства Сергея Шойгу о наборе в ряды ВС РФ 300 тысяч человек не имеет нормативной силы, объяснил он.

"Прекращение мобилизации лишит власти возможности без нового указа инициировать последующие мобилизационные мероприятия, если они понадобятся. Завершение мобилизации автоматически дает право всем контрактникам уволиться с военной службы", — заметил юрист.

"Медуза" уже писала о второй волне мобилизации в России зимой, к процессу будут привлекать работодателей.

Напомним, что Шойгу 28 октября рассказывал о завершении "частичной мобилизации" и призыве на войну в Украине 300 тысяч россиян. Из них 82 тысячи уже отправили воевать.

Россияне все же жалуются, что военкоматы продолжают отправлять повестки для службы в армии. Мужчину из Уфы обязали явиться в военкомат 17 ноября.

Командование ВСУ 31 октября заявило, что проведение мобилизации в Украине будет зависеть от мобилизации в РФ.