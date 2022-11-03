Путин обманул россиян: в РФ мужчины продолжают получать повестки, — СМИ (фото)

Россияне жалуются, что, несмотря об объявленном окончании мобилизации, военкоматы по-прежнему обязывают их служить в армии.

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Житель Уфы получил повестку в военкомате и теперь обязан явиться 17 ноября "для отбора на призыв по мобилизации", сообщает "База".

По данным издания, мужчине предварительно позвонили сотрудники военкомата, чтобы пригласить на беседу. Парень решил, что раз президент России Владимир Путин объявил о завершении мобилизации, а министр обороны Сергей Шойгу доложил о выполнении мобилизационного задания, он ничем не рискует.

Это оказалось ошибкой. В военкомате россиянину вручили повестку с требованием явиться через две недели со словами: "Придете и все узнаете".

[ + – ] Житель Уфы не ожидал, что в военкомате ему выпишут повестку

Как сообщалось ранее, в России готовятся ко второй волне мобилизации. Она может начаться после 31 декабря, когда закончится осенний призыв на срочную службу. Близкие к Кремлю источники пояснили, что власти решили выдержать паузу для "эмоциональной разгрузки населения". Однако в окончание мобилизации никто не верит.

Напомним, в середине октября Владимир Путин пообещал, что мобилизация закончится до конца месяца. 28 октября Шойгу отчитался об окончании частичной мобилизации, так как все задачи, в том числе по призыву 300 тыс.. человек, были выполнены. В Кремле при этом заявили, что нет необходимости завершать мобилизацию отдельным указом президента РФ.