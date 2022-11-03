В России планируют начать вторую волну мобилизации уже зимой, — СМИ

По информации журналистов, в различных российских органах власти и государственные компаниях уже идет подготовка к новому этапу. Он может начаться после окончания осеннего призыва — 31 декабря.

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Власти и бизнес в России готовятся ко второй волне мобилизации для войны в Украине. Не смотря на публичные заявления в Кремле о ее завершении, внутри идет подготовка к мобилизациии, она может снова начаться после новогодних праздников. Об этом сообщает российское издание "Верстка" со ссылкой на источники.

Собеседники, близки к Администрации президента РФ рассказали, что планы о дополнительном наборе людей для отправки на фронт всего лишь "заморожены".

"Я не знаю точных сроков, но новая мобилизация в России может начаться скоро, возможно, уже зимой", — рассказал собеседник журналистам.

Другой источник рассказал, что российские власти решили использовать период до нового года как "эмоциональную разгрузку населения". Однако в окончание мобилизации никто не верит.

"Ясно, что люди понадобятся еще, неясно только, сколько их будет", — говорит он.

Кроме того, теперь следующий этап мобилизации в России будет провести проще, ведь уже есть указ президента, потребуется лишь указ от Минобороны РФ. По информации журналистов, в различных российских органах власти и государственные компаниях уже идет подготовка к новому этапу. Он может начаться после окончания осеннего призыва — 31 декабря.

Собеседник, близкий к Совету Федерации РФ рассказал изданию, что сейчас стоит задача немного успокоить впавших в панику из-за мобилизации россиян. Однако объявленное окончание мобилизации не имеет юридической силы.

Тем временем российское правительство занимается переоснащением и модернизацией военкоматов. В самих военкоматах продолжается работа по уточнению списков военнообязанных, этим также заняты и крупные компании.

Напомним, 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу отчитался перед Владимиром Путиным о завершении "частичной мобилизации". По его словам, на войну в Украине призвали 300 тысяч россиян, 82 тысячи уже отправили на фронт.

31 октября в ВСУ рассказали, что усиление мобилизации в Украине будет зависеть от мобилизационных мероприятий в России. Сейчас же потребности в увеличении личного состава нет, а у каждого территориального центра комплектования имеется план по количеству специалистов, которых нужно призвать в ряды армии.

Ранее, 18 октября издание "Медуза" сообщало, что вторая волна мобилизации в России начнется зимой. Тогда будут разгружены тренировочные лагеря и логистические цепочки.