В ВСУ не исключают усиление мобилизации в Украине

Все планы и задачи по призыву граждан в армию формируются с учетом частичной мобилизации, которая проходит в России.

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В Украине могут меняться графики призыва граждан в ряды Вооруженных сил из-за увеличения личного состава ВС РФ на передовой. Об этом в интервью издании "Лига" сообщил глава управления штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.

По его словам, в Украине могут усилить мобилизацию граждан, но окончательное решение зависит от ситуации на фронте.

Роман Горбач напомнил, что у каждого территориального центра комплектования имеется план по количеству специалистов, которых нужно призвать в ряды армии. Если ситуация на передовой будет усложняться — ТЦК изменят свою стратегию по мобилизации граждан.

"Понятно, что поскольку Россия объявила мобилизацию, количество их живой силы на фронте будет увеличиваться. Соответственно, наши графики призыва также будут меняться, но насколько – заранее нельзя сказать. Все наши планы и задачи уже состоят с учетом мобилизации в России", — подчеркнул топ-офицер и добавил, что потребности в мобилизации всех военнообязанных граждан сейчас нет.

Горбач отмечает, что на сегодняшний момент зафиксировано снижение количества добровольцев, которые приходят в военкоматы. Более того, ТЦК могут отказывать гражданам в зачислении в ряды войск не только по состоянию здоровья, но и из-за несоответствия законодательству.

Сейчас, по словам топ-офицера, Вооруженные силы нуждаются в наиболее подготовленных категориях украинцев, которые ранее уже проходили службу. Тех граждан, кто раньше не служили, призывают только в учебные центры для первоначальной подготовки, которая длится как минимум один месяц.

"Месяц готовят на простые специальности, например, стрелков. Если нужно научить человека на наводчика или командира боевой машины, то к месяцу прибавляются еще две недели или больше. А чтобы получить высококвалифицированную специальность, как оператор дронов, нужно учиться несколько месяцев. Разница нашей мобилизации с мобилизацией в России в том, что у нас люди только учатся больше месяца, а у них 21 сентября человека призвали, а 10 октября он уже вернулся домой в полиэтиленовом пакете", — резюмировал Горбач в общении с журналистами.

Отметим, что ранее в Офисе президента предупреждали о возможном проведении домобилизации военнообязанных граждан.

Также сообщалось, что всеобщая мобилизация в Украине продолжится, а повестки в центры комплектования могут получить все военнообязанные граждане.