У ЗСУ не відкидають ймовірність посилення мобілізації в Україні

Усі плани та завдання щодо призову громадян до армії формуються з урахуванням часткової мобілізації, яка проходить у Росії.

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В Україні можуть змінюватися графіки призову громадян до лав Збройних сил через збільшення особового складу ЗС РФ на передовій. Про це в інтерв'ю виданню "Ліга" повідомив голова управління штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач.

З його слів, в Україні можуть посилити мобілізацію громадян, але остаточне рішення залежить від ситуації на фронті.

Роман Горбач нагадав, що кожен територіальний центр комплектування має план за кількістю фахівців, яких потрібно призвати до лав армії. Якщо ситуація на передовій ускладнюватиметься — ТЦК змінять свою стратегію щодо мобілізації громадян.

"Зрозуміло, що оскільки Росія оголосила мобілізацію, кількість їхньої живої сили на фронті збільшуватиметься. Відповідно, наші графіки заклику також змінюватимуться, але наскільки — заздалегідь не можна сказати. Всі наші плани та завдання вже складаються з урахуванням мобілізації в Росії", — наголосив топ офіцер і додав, що потреб у мобілізації всіх військовозобов'язаних громадян зараз немає.

Горбач зазначає, що на сьогодні зафіксовано зниження кількості добровольців, які приходять до військкоматів. Крім того, ТЦК можуть відмовляти громадянам у зарахуванні до лав військ не лише за станом здоров'я, а й через невідповідність законодавству.

Наразі, за словами топ офіцера, Збройні сили потребують найбільш підготовлених категорій українців, які раніше вже проходили службу. Тих громадян, хто раніше не служив, закликають лише до навчальних центрів для початкової підготовки, яка триває щонайменше один місяць.

"Місяць готують на прості спеціальності, наприклад, стрільців. Якщо потрібно навчити людину на навідника чи командира бойової машини, то до місяця додаються ще два тижні або більше. А щоб здобути висококваліфіковану спеціальність, як оператор дронів, потрібно вчитися кілька місяців. Різниця нашої мобілізації з мобілізацією в Росії в тому, що у нас люди тільки навчаються більше місяця, а у них 21 вересня людину закликали, а 10 жовтня вона вже повернулася додому в поліетиленовому пакеті", — резюмував Горбач у спілкуванні з журналістами.

Зазначимо, що раніше в офісі президента попереджали про можливе проведення домобілізації військовозобов'язаних громадян.

Також повідомлялося, що загальна мобілізація в Україні продовжиться, а повістки до центрів комплектування можуть отримати всі військовозобов'язані громадяни.