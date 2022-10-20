Зеленський оцінив перспективи скасування заборони на виїзд чоловіків з України (відео)

Військовозобов'язані громадяни мають бути вдома, оскільки, як стверджує Олексій Арестович, у країні можуть провести домобілізацію.

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Керівництво України не розглядає можливості скасування заборони для чоловіків на виїзд із України. Про це в етері програми "Фейгін Live" заявив радник Офісу президента Олексій Арестович.

За його словами, попри непопулярність заборони на виїзд для чоловіків, влада не планує дозволяти фахівцям залишати територію країни під час воєнного стану.

Олексій Арестович у цьому контексті попередив, що в Україні можуть посилити мобілізацію за умови, якщо Росія закличе до лав ЗС РФ близько мільйона людей і перекине на передову хоча б половину цієї кількості.

"У нас потихеньку йде мобілізація. Щодня тисяча людей так чи інакше приходять у військкомати. У нас може виникнути потреба інтенсифікації мобілізації та призову кілька десятків тисяч людей. Це сценарій, це стратегічне планування держави. Де брати цих людей, якщо усі роз'їдуться? Моряк поїде заробляти гроші для сім'ї… а коли виникне питання про існування України, де шукати людей?", — запитав Арестович в етері програми.

Радник ОП сподівається, що Міністерству оборони не доведеться проводити додаткову мобілізацію на тлі збільшення особового складу ЗС РФ. У зв'язку з тим, в положені ризику знаходиться питання існування нашої країни, керівництво не скасовуватиме заборону для чоловіків на виїзд з України.

"Всі разом, незважаючи на непопулярність цього рішення (заборона на виїзд із країни — ред.), сидимо і нікуди не їдемо. Усі сидимо. Міністри, радники… нікуди не їдуть. Кожен працює на своєму місці", — резюмував Арестович в етері Фейгін Live".

На відео — з 37:34.

[ + – ] В Україні не планують скасовувати заборону на виїзд чоловіків з України, — Олексій Арестович

Варто зазначити, що наприкінці вересня чоловікам-студентам заборонили виїжджати з України. Подібні обмеження було запроваджено у зв'язку з тим, що в Україні масово підробляли документи про проходження навчання за кордоном, намагаючись уникнути загальної мобілізації.

Також повідомлялося, що Кабінет міністрів змінив правила виїзду чоловіків за кордон та розширив категорії громадян, яким дозволено перетинати державний кордон під час воєнного стану.