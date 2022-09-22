Підробляли довідки: в Україні заборонили виїжджати за кордон чоловікам-студентам

За статистикою Держприкордонслужби, у липні-серпні на кордоні спіймали майже 600 осіб із фальшивими документами про навчання у закордонних ЗВО. Влітку українці скаржилися на негласну заборону виїзду студентів.

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Українські прикордонники з 14 вересня обмежили виїзд за кордон чоловіків, які вступили на навчання до іноземних вишів. Про це розповів речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко у спілкуванні з агентством LIGA.

За його словами, військове керівництво скасувало дозвіл для студентів-чоловіків через масові підробки документів.

"Раніше за рішенням вищого військового керівництва студентам, які навчалися за кордоном до 24 лютого, дозволяли виїжджати за межі України для продовження навчання. Прикордонники цю норму виконували, забезпечуючи перепустку. В останні місяці почалися масові підробки документів, які нібито підтверджують навчання чоловіків за кордоном", — пояснив ситуацію Демченко.

У статистиці ДПСУ сказано, що за липень-серпень на кордоні спіймали близько 600 осіб із підробленими документами про нібито навчання у закордонних навчальних закладах.

"Тож на сьогодні чоловіків-студентів за кордон не випускають", — зауважив спікер.

Демченко додав, що до постанови Кабміну України від 27 січня 1995 року № 57, яка регламентує правила перетину кордону, чоловіки-студенти іноземних ЗВО не входять до списку винятків.

Зазначимо, що Генеральний штаб Збройних сил та Міністерство оборони України не коментували повернення заборони на виїзд із країни для студентів.

Нагадаємо, що ще 5 вересня у МВС України розповідали, як студентам виїхати з країни. Чоловіки-студенти мали пред'явити на кордоні студентський квиток або студентську візу. Прикордонники вимагали перекладені та нотаріально засвідчені документи, що підтверджують навчання.

Українці скаржилися на існування негласної заборони на виїзд студентів за кордон.

Під час воєнного стану в Україні заборонили чоловікам призовного віку від 18 до 60 років виїжджати з країни. Відрядження та поїздки в особистих справах за кордон неможливі.

З 1 вересня у військовозобов'язаних чоловіків була можливість виїжджати з України у відрядження на тиждень під заставу 200 тисяч гривень, але для роботодавців встановили дуже жорсткі критерії.

Як повідомлялося, 15 серпня Верховна Рада України затвердила продовження у країні воєнного стану та термінів проведення загальної мобілізації на 90 днів до 21 листопада.