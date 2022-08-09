Українські прикордонники не випускають студентів іноземних вишів на навчання: що відбувається

Українці скаржаться на існування негласної заборони Держприкордонслужби на виїзд студентів. У Верховній Раді пояснили, що право на виїзд до інших країн мають лише ті, що вступив до іноземного вишу до 24 лютого.

Учора, 8 серпня, десятки користувачів соцмереж залишили обурені коментарі під однією із публікацій на сторінці Державної прикордонної служби України у Facebook. Українці скаржаться на те, що прикордонники перестали випускати студентів на навчання до іноземних вишів.

Зокрема, люди вважали, що в країні існує якась негласна заборона на виїзд студентів, через що студенти-громадяни України не можуть потрапити на навчання.

"Шановна ДПСУ, не смійте своїми внутрішніми указами обмежувати виїзд студентів для продовження навчання за кордоном, які вступили вже на сьогодні до іноземних ЗВО Досить знущань з наших дітей на кордонах і погроз поліцією!" — Зокрема, написала користувачка під ніком Lily.

Ірина Катанова також цікавиться, чому обмежили виїзд студентів та просить назвати аргументовану причину.

"Цікаво. Студентам вступати та навчатися за кордоном не можна, заводчанам у відпустку за кордон не можна, а держслужбовцям у відпустку можна. А у нас точно всі перед законом рівні? А Конституцію ще не скасували?" — обурюється Ксенія Московченко.

[ + – ] Коментарі користувачів під публікацією Держприкордонслужби України.

Які студенти мають право на виїзд за кордон до іноземних вузів?

Сьогодні, 9 серпня, про ситуацію на українських прикордонних пропускних пунктах написала у Facebook народна депутатка Юлія Гришина. Вона підтвердила, що від розгніваних батьків та студентів надходять численні скарги у зв'язку з неможливістю виїхати на навчання.

Як пояснила нардепка, насправді за українським законодавством нині нікому зі студентів не дозволено виїзду за кордон. За законом про мобілізацію, вони можуть лише отримати звільнення від призову, але не більше.

Проте ще в березні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відправив листа до Держприкордонслужби з проханням зробити виняток для тих студентів, хто вже навчався в іноземних вишах на момент початку мобілізації, тобто до повномасштабної війни в Україні. Після цього центри комплектування почали надавати довідки студентам для виїзду за кордон на навчання.

Як уточнює Гришина, спершу прикордонники випускали всіх студентів. Проте пізніше з'ясувалося, що такий папір у військкоматах могли отримати й ті, хто вступив до закордонних вищих навчальних закладів після 24 лютого, хоча у листі Залужного про них не йшлося.

Таким чином, пояснює нардепка, жодних змін у правилах перетину кордону прийнято не було, Держприкордонслужба лише ретельніше перевіряла документи в прикордонних пунктах пропуску.

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Що зміниться у правилах у зв'язку з ситуацією, що склалася?

Юлія Гришина у своїй публікації наголошує, що виступає за те, щоб дозволити виїзд усім студентам іноземних вишів на навчання незалежно від часу їхнього вступу туди.

Щоб змінити наявні правила, нардепка направила офіційне звернення до Валерія Залужного з проханням дозволити перетин державного кордону всім студентам. Також Гришина просить комітет ВР України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки розглянути відповідні законопроєкти №7484, №7484-1 та №7484-2 та прийняти за основу один із них.

Пізніше народна депутатка уточнила, що підготувала звернення до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про надання студентам дозволу на виїзд.

"Це найшвидший варіант вирішення питання", — додала вона.

Раніше Держприкордонслужба повідомила, що чоловіки, які тимчасово непридатні до служби в армії, можуть виїхати з України за наявності підтверджувальних документів. Тимчасова непридатність триває до шести місяців, після цього треба знову проходити медкомісію, пояснили прикордонники.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов закликав українських чоловіків не тікати за кордон. На його думку, чоловіки, які не бажають воювати, повинні допомагати українській армії, а не сплачувати податки в інших країнах.