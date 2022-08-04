Деяким чоловікам дозволили виїжджати з України: роз'яснення прикордонників

Держприкордонслужба дозволяє виїжджати з країни тим, кого медкомісія визнала тимчасово непридатними. Але для цього в пункті пропуску треба показати довідку.

Чоловіки, які тимчасово непридатні до служби в армії можуть виїхати з України за наявності підтверджувальних документів. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", під час мобілізації не підлягають призову військовозобов'язані, визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби.

Тимчасова непридатність триває до шести місяців, після цього треба знову проходити медкомісію, пояснили прикордонники.

[ + – ] Чоловіки призовного віку не можуть виїхати з України Фото: Flickr

Виїзд чоловіків за кордон — хто ще залишається у країні

Тимчасові обмеження щодо права виїзду з України поширюються на чоловіків, які обмежено придатні до військової служби, додали в ДПСУ.

Ті, хто має військові документи з позначкою "непридатні до військової служби у мирний час, обмежено придатні у воєнний час" не мають права виїжджати з країни, оскільки такої категорії немає у ч.1 ст. 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Прикордонники зазначили, що під час воєнного стану в Україні найчастіші порушники режиму перетину кордону — це ті, хто ухиляється від служби в армії.

З початку воєнного стану співробітники ДПСУ затримали майже 6,4 тисяч військовозобов'язаних чоловіків за спробу незаконного перетину кордону. Понад 4 тисячі з них прикордонники спіймали поза пунктами пропуску, решта намагалися схитрувати на паспортному контролі.

Секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов напередодні просив військовозобов'язаних чоловіків "не ховатися за жіночою спідницею і не тікати з країни". На його думку, треба знаходити можливість допомагати ЗСУ.

Попри заборони в Україні підпільно переправляють чоловіків за кордон. СБУ раніше затримала киянина, який допоміг 20 військовозобов'язаним чоловікам покинути країну.

Журналісти проєкту "Схеми" раніше з'ясували, що українські прикордонники дозволили виїхати з України колишньому першому заступнику глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрію Портнову. Він залишив країну через пункт пропуску на Закарпатті 3 червня, стверджують автори розслідування.