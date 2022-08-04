Некоторым мужчинам разрешили выезжать из Украины: разъяснения пограничников

Госпогранслужба разрешает выезжать из страны тем, кого медкомиссия признала временно непригодными. Но для этого в пункте пропуска нужно показать справку.

Мужчины, которые временно непригодны к службе в армии, могут выехать из Украины при наличии подтверждающих документов. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Согласно закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", во время мобилизации не подлежат призыву военнообязанные, признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе.

Временная непригодность длится до 6 месяцев, после этого надо снова проходить медкомиссию, объяснили пограничники.

[ + – ] Мужчины призывного возраста не могут выехать из Украины Фото: Flickr

Выезд мужчин за границу – кто еще остается в стране

Временные ограничения по праву выезда из Украины распространяются на мужчин, которые ограниченно пригодны к военной службе, добавили в ГПСУ.

Имеющие военные документы с отметкой "непригодны к военной службе в мирное время, ограниченно пригодны в военное время" не имеют права выезжать из страны, поскольку такой категории нет в ч.1 ст. 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Пограничники отметили, что во время военного положения в Украине самые частые нарушители режима пересечения границы – это уклоняющиеся от службы в армии.

С начала военного положения сотрудники ГПСУ задержали около 6,4 тысяч военнообязанных мужчин за попытку незаконного пересечения границы. Более 4 тысяч из них пограничники поймали вне пунктов пропуска, остальные пытались схитрить на паспортном контроле.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов накануне просил военнообязанных мужчин "не прятаться за женской юбкой и не бежать из страны". По его мнению, надо находить возможность помогать ВСУ.

Несмотря на запреты, в Украине подпольно переправляют мужчин за границу. СБУ ранее задержала киевлянина, который помог 20 военнообязанным мужчинам покинуть страну.

Журналисты проекта "Схемы" ранее выяснили, что украинские пограничники позволили выехать из Украины бывшему первому заместителю главы Администрации президента времен Виктора Януковича, Андрею Портнову. Он покинул страну через пункт пропуска в Закарпатской области 3 июня, утверждают авторы расследования.