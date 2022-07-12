Пограничники в июне позволили Портнову покинуть Украину, — "Схемы"

Госпогранслужба не раскрыла оснований для выезда бывшего сотрудника Администрации президента времен Януковича.

Экс-первый заместитель руководителя Администрации президента времен Виктора Януковича, бывший народный депутат, юрист Андрей Портнов покинул Украину через пункт пропуска в Закарпатской области 3 июня, несмотря всеобщую мобилизацию в условиях полномасштабной войні. Об этом говорится в материале проекта "Схемы", опубликованном изданием "Радио Свобода".

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Журналисты со ссылкой на три источника сообщили, что Портнов выехал в Венгрию через автомобильный пункт пропуска "Чоп" ("Тиса").

Государственная пограничная служба Украины в ответ на соответствующий запрос проекта указала, что не может привести причин, по которым 48-летнему Портнову был разрешен выезд за пределы страны, учитывая что на данный момент действуют ограничения для выезда мужчин призывного возраста.

"Содержание запроса касается предоставления персональных данных, регламентируемого Законом Украины "О защите персональных данных", — цитируют журналисты ответ ГПСУ.

Помимо этого "Схемы" обратились к Службе безопасности Украины с просьбой сообщить, расследует ли ведомство возможные связи портнова с РФ. Ответ на запрос на момент публикации журналисты не получили.

В то же время народный депутат из фракции "Слуга народа" Максим Бужанский сообщил, что Портнов выехал из Украины на законных основаниях, так как у экс-первого замглавы АП, по информации парламентария, шестеро детей.

"Практика, использованная Портновым, удивительно проста и широко распространена в природе. Нужно встретить женщину, и родить с ней ребенка, потом второго и третьего. А я где то слышал, что у Андрея их на две установленные законом нормы", — говорится в публикации политика.

Источник информации о наличии у Портнова шестерых детей Бужанский не привел. Согласно украинскому законодательству, граждане Украины мужского пола призывного возраста (от 18 до 60 лет) могут выезжать из Украины, если у них трое и более детей, не достигших 18 лет. Помимо этого разрешение на выезд могут получить мужчины, которые самостоятельно воспитывают несовершеннолетних детей или ребенка с инвалидностью до 18 лет.

Согласно данным сайта "Лига", у Портнова есть двое совершеннолетних детей — сын и дочь 1993 и 1994 годов рождения соответственно. Аналогичную информацию приводит и издание LB.

Сам бывший высокопоставленный сотрудник АП информацию о своем отъезде из страны не комментировал. Последний пост в его телеграм-канале датирован 16 февраля этого года и посвящен его участию в эфире программы на канале "Украина 24".

Еще в апреле организация "Центр противодействия коррупции" сообщила, что заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров якобы позволил Андрею Портнову и его сыну покинуть Украину, несмотря на призывной возраст.

В декабре прошлого года Соединенные Штаты ввели санкции в отношении Портнова за причастность, по мнению американских властей, к нарушению прав человека. По данным движения "Чесно", Портнов является предположительным инициатором "диктаторских законов" от 16 января 2014 года, которые были направлены против активистов Евромайдана, фигурировал в расследовании по оккупации Крыма Россией, а также неоднократно угрожал журналистам.