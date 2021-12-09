США объявили о введении санкций против экс-нардепа Андрея Портнова

Вашингтон считает бывшего замглавы Администрации президента "причастным к нарушению прав человека".

США объявили о введении новых санкций в отношении экс-нардепа и бывшего замглавы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова. Об этом говорится на сайте Минфина Соединенных Штатов.

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Персональные санкции США, как говорится в пресс-релизе ведомства, вводятся по закону Магнитского. Граждан из списка считают причастными к нарушению прав человека.

Под новые санкции США попали:

экс-нардеп и бывший замглавы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов

благотворительная организация "Фонд Андрея Портнова"

Помимо этого, в новом санкционном списке также оказались шесть других физических лиц из Анголы, Гватемалы, Либерии и Сальвадора и семь юридических лиц из Анголы, Южного Судана и Макао.

Введение персональных ограничений подразумевает блокировку активов в Соединенных Штатах и запрещает гражданам США иметь дело с попавшим под санкции лицом.

О введении новых санкций накануне сообщила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин. В ходе сегодняшней конференции дипломат предупредила, что 9 декабря в 17:30 "каждый увидит важное объявление", которое будет касаться санкций со стороны Вашингтона.

"Оно (объявление — ред.) будет касаться санкций США, которые демонстрируют нашу решимость привлечь коррумпированных лиц к ответственности. Вы (граждане Украины — ред.) сможете узнать пару имен из этого списка", — заявила Кристина Квин, однако не уточнила, в отношении кого именно будут введены новые санкции США.

Напомним, в марте 2021 года США объявили о введении санкций в отношении бизнесмена Игоря Коломойского. Вашингтон объяснил введение ограничений против гражданина Украины его "причастностью к большой коррупции". Помимо этого, США внесли в санкционный список жену бизнесмена Ирину Коломойскую, его дочь Анжелику и сына Израиля Цви.

А в январе 2021 года под санкции США также попали народные депутаты Андрей Деркач и Александр Дубинский, бизнесмен Александр Онищенко, дипломат Андрей Телиженко, политолог Петр Журавель, а также несколько помощников нардепов. Семь резидентов Украины, в отношении которых ввели персональные ограничения, по мнению Вашингтона, причастны к вмешательству в выборы президента США.