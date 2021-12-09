США оголосили про запровадження санкцій проти екснардепа Андрія Портнова

Вашингтон вважає колишнього заступника голови Адміністрації президента "причетним до порушення прав людини".

США оголосили про запровадження нових санкцій щодо екснардепа та колишнього заступника глави Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова. Про це йдеться на вебсайті Мінфіну Сполучених Штатів.

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Персональні санкції США, як кажуть у пресрелізі відомства, запроваджуються згідно із законом Магнітського. Громадяни зі списку вважають причетними до порушення прав людини.

Під нові санкції США потрапили:

екснардеп і колишній заступник голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов;

благодійна організація "Фонд Андрія Портнова".

Крім цього, у новому списку санкцій також опинилися шість інших фізичних осіб із Анголи, Гватемали, Ліберії та Сальвадора й сім юридичних осіб із Анголи, Південного Судану та Макао.

Введення персональних обмежень передбачає блокування активів у Сполучених Штатах і забороняє громадянам США мати справу з особою, яка потрапила під санкції.

Про запровадження нових санкцій напередодні повідомила тимчасова повірена в справах США в Україні Крістіна Квін. У ході сьогоднішньої конференції пані дипломат попередила, що 9 грудня о 17:30 "кожен побачить важливе оголошення", яке стосуватиметься санкцій із боку Вашингтона.

"Воно (оголошення — ред.) стосуватиметься санкцій США, які демонструють нашу рішучість притягти корумпованих осіб до відповідальності. Ви (громадяни України — ред.) зможете дізнатися кілька імен із цього списку", — заявила Крістіна Квін, проте не уточнила, щодо кого саме будуть запроваджені нові санкції США.

Нагадаємо, у березні 2021 року США оголосили про введення санкцій щодо бізнесмена Ігоря Коломойського. Вашингтон пояснив запровадження обмежень проти громадянина України його "причетністю до великої корупції". Крім цього, США внесли до списку санкцій дружину бізнесмена Ірину Коломойську, його дочку Анжеліку та сина Ізраїля Цві.

А в січні 2021 року під санкції США також потрапили народні депутати Андрій Деркач і Олександр Дубінський, бізнесмен Олександр Онищенко, дипломат Андрій Теліженко, політолог Петро Журавель, а також кілька помічників нардепів. Семеро резидентів України, щодо яких запровадили персональні обмеження, на думку Вашингтона, причетні до втручання у вибори президента США.