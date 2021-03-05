США ввели санкції проти Коломойського, звинувативши його в корупції

Обмеження проти українського олігарха ввели через його діяльність на посаді голови Дніпропетровської ОДА.

США ввели санкції проти бізнесмена Ігоря Коломойського. Таке рішення прийняли нібито через його "причетність до великої корупції". Про це повідомляється на офіційному сайті посольства США в Україні.

"Будучи головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації України з 2014 до 2015 року, Коломойський брав участь в корупційних діяннях, які підривали верховенство права і довіру української громадськості до демократичних інститутів та процесів управління, включаючи використання свого політичного впливу і офіційної влади для особистої вигоди", — сказано в заяві Держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Чиновник також висловив стурбованість "поточними спробами Коломойського підірвати демократичні процеси та інститути в Україні, що представляє серйозну загрозу для її майбутнього".

Це рішення було прийнято відповідно до розділу 7031 (c) Закону США про фінансування Державного департаменту, іноземних операцій і стосуються програм 2020 року.

[ + – ] Інфографіка від посольства США в Україні Фото: ua.usembassy.gov

Крім самого Коломойського до списку санкцій внесли також найближчих членів його сім'ї: дружину Ірину Коломойську, його дочку Анжеліку Коломойську та його сина Ізраїля Цві Коломойського.

Бізнесмену та членам сім'ї, що потрапили під санкції, заборонено в'їжджати на територію США.

"Це рішення підтверджує прагнення США підтримувати реформи політичного, економічного і судового секторів, які є ключовими для євроатлантичного шляху України. США продовжують підтримувати всіх українців, чия робота рухає реформи вперед. Державний департамент і в майбутньому використовуватиме подібні повноваження та інструменти, щоб сприяти відповідальності корумпованих суб'єктів у регіоні та в усьому світі ", — сказано в заяві Держсектетаря.

Зазначимо, у серпні 2020 року в окружний суд Південної Флориди Мін'юстом США подали два цивільних позови про конфіскацію у Коломойського власності в Луїсвіллі (Кентуккі) і Далласі (Техас). Стверджувалося, що її придбали з використанням коштів, виведених з ПриватБанку в Україні.

30 грудня Мін'юст США подав до того ж суду третій позов з вимогою конфіскувати нерухомість, що належить Коломойському. Підлягає конфіскації будівля розташована в місті Клівленді (штат Огайо). Представники Мін'юсту США також вважали, що цю нерухомість придбали на виведені з ПриватБанку гроші.