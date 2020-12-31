В США Коломойского третий раз обвинили в выводе денег из Приватбанка

Минюст США хочет отсудить у украинца три здания на общую сумму около 90 млн долларов.

Министерство юстиции США 30 декабря подало третий иск в окружной суд Южной Флориды с требованием конфисковать недвижимость, принадлежащую украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому. Подлежащее конфискации здание расположено в городе Кливленде (штат Огайо). Минюст считает, что оно куплено на выведенные из Приватбанка деньги.

В августе в тот же суд были поданы два гражданских иска о конфискации у Коломойского собственности в Луисвилле (Кентукки) и Далласе (Техас). Утверждалось, что она также была приобретена с использованием средств, выведенных из Приватбанка в Украине.

Минюст считает, что все три объекта недвижимости подлежат конфискации в связи с нарушением федерального законодательства об отмывании денег. Стоимость здания в Кливлинде Минюст пока не называет, но два других он оценивал в 60 млн долларов. Таким образом можно предположить, что три объекта стоят около 90 млн долларов.

В США считают, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, владевшие Приватбанком, вывели из банка и присвоили миллиарды долларов. Они отмывали часть преступных доходов, используя ряд подставных компаний, прежде всего в кипрском филиале Приватбанка, до того, как они перевели средства в Соединенные Штаты.

Коломойский еще в августе не согласился с обвинениями Минюста США. По его словам, деньги для покупки американской недвижимости он получил от продажи в 2007 году своей части в российской металлургической и горнодобывающей компании Evraz. И эти деньги хранились в Приватбанке.

Напомним, 21 июля Приватбанк подал в суд иск против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в штате Делавэр. В нем утверждается, что оба бывших владельца банка отмыли 660 млн долларов через группу компаний Optima в США, а также еще 100 млн долларов через другие американские компании. Теперь банк требует возмещения на сумму в сотни миллионов долларов.