Минюст США обвинил Коломойского в отмывании денег

Министерство юстиции США в четверг 6 августа обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в краже миллиардов в банке и в их отмывании в США.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

В исках говорится, что бывшие владельцы "ПриватБанка" в период с 2008 по 2016 годы получали кредиты и кредитные линии обманным путем и отмыли часть доходов с помощью подставных банковских счетов компаний, в первую очередь в кипрском отделении "ПриватБанка", прежде чем перевести средства в США.

Деньги потратили на покупку недвижимости в США, в том числе на ту, которую американский минюст хочет конфисковать. Речь идет об офисной башне в Луисвилле, Кентукки, известной как PNC Plaza, и офисном парке в Далласе, Техас, известном как бывшая штаб-квартира компании CompuCom.

Ранее представители ПриватБанка в американском суде заявили, что его бывшие владельцы отмыли в США почти 800 млн долларов.

Тогда сообщалось, что банк подал в суд иск против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в штате Делавэр 21 июля. В нем утверждается, что оба бывших владельца банка отмыли 660 млн долларов через группу компаний Optima в США, а также еще 100 млн долларов через другие американские компании. Теперь банк требует возмещения на сумму в сотни миллионов долларов.