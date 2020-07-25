ПриватБанк подал новый иск: Коломойский и Боголюбов отмыли почти $800 млн в США

Банк подал еще один иск в американский суд штата Делавэр, в котором требует возместить ему сотни миллионов долларов.

Представители ПриватБанка в американском суде, заявили, что его бывшие владельцы отмыли в США почти 800 млн долларов. Об этом сообщает Радио Свобода.

По данным издания, банк подал в суд иск против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в штате Делавэр 21 июля. В нем утверждается, что оба бывших владельца банка отмыли 660 млн долларов через группу компаний Optima в США, а также еще 100 млн долларов через другие американские компании. Теперь банк требует возмещения на сумму в сотни миллионов долларов.

Первый иск от ПриватБанка был подан в штате Делавэр в мае 2019 года. Тогда бывшие владельцы обвинялись в отмывании в США 623 млн долларов. Данное дело все еще находится в процессе рассмотрения.

В новом же иске утверждается, что еще 68 млн долларов сверх суммы первоначального иска были отмыты в период 2008-2010 годов. Средства были выведены на два оффшорных счета одного из подразделений московского инвестиционного банка "Ренессанс-капитал".

Коломойский и Боголюбов, согласно документам, скупили активы в США, в том числе недвижимость и сталелитейные компании, благодаря фиктивным займам, которые выдавал «Приватбанк» различным компаниям, подконтрольным самим олигархам. Далее, утверждает банк, эти средства отмывались в США через запутанную схему сделок.

Нацбанк Украины обвинял Коломойского и Боголюбова в том, что бывшие владельцы использовали его как свой личный сейф. Также говорилось, что более 90% займов, выданных ПриватБанком в прошлом, были получены связанными с ними же лицами и структурами.