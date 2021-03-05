США ввели санкции против Коломойского, обвинив его в коррупции

Ограничения против украинского олигарха были введены из-за его деятельности на посту главы Днепропетровской ОГА.

США ввели санкции против бизнесмена Игоря Коломойского. Такое решение было принято якобы из-за его "причастности к большой коррупции". Об этом сообщается на официальном сайте посольства США в Украине.

"Будучи главой Днепропетровской областной государственной администрации Украины с 2014 по 2015 год, Коломойский участвовал в коррупционных деяниях, которые подрывали верховенство права и доверие украинской общественности к демократическим институтам и процессов управления, включая использование своего политического влияния и официальной власти для личной выгоды", — сказано в заявлении Госсекретаря США Энтони Блинкена.

Чиновник также выразил обеспокоенность "текущими продолжающимися попытками Коломойского подорвать демократические процессы и институты в Украине, что представляет серьезную угрозу для ее будущего".

Это решение было принято в соответствии с разделом 7031(c) Закона США о финансировании Государственного департамента, иностранных операций и касающихся программ 2020 года.

[ + – ] Инфографика от посольства США в Украине Фото: ua.usembassy.gov

Помимо самого Коломойского в санкционный список внесли также ближайших членов его семьи: жены Ирины Коломойской, его дочери Анжелики Коломойской и его сына Израиля Цви Коломойского.

Бизнесмену и попавшим под санкции членам семьи запрещено въезжать на территорию США.

"Это решение подтверждает стремление США поддерживать реформы политического, экономического и судебного секторов, которые являются ключевыми для евроатлантического пути Украины. США продолжают поддерживать всех украинцев, чья работа движет реформы вперед. Государственный департамент и в будущем будет использовать подобные полномочия и инструменты, чтобы способствовать ответственности коррумпированных субъектов в регионе и во всем мире", — сказано в заявлении Госсектетаря.

Отметим, в августе 2020 года в окружной суд Южной Флориды Минюстом США были поданы два гражданских иска о конфискации у Коломойского собственности в Луисвилле (Кентукки) и Далласе (Техас). Утверждалось, что она была приобретена с использованием средств, выведенных из ПриватБанка в Украине.

30 декабря Минюст США подал в тот же суд третий иск с требованием конфисковать недвижимость, принадлежащую Коломойскому. Подлежащее конфискации здание расположено в городе Кливленде (штат Огайо). Представители Минюста США также считали, что эту недвижимость приобрели на выведенные из ПриватБанка деньги.