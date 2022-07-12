Прикордонники в червні дозволили Портнову залишити Україну, — "Схеми"

Держприкордонслужба не розкрила підстав для виїзду колишнього співробітника Адміністрації президента часів Януковича.

Експерший заступник керівника Адміністрації президента часів Віктора Януковича, колишній народний депутат, юрист Андрій Портнов залишив Україну через пункт пропуску в Закарпатській області 3 червня, незважаючи на загальну мобілізацію в умовах повномасштабної війни. Про це йдеться в матеріалі проєкту "Схеми", опублікованому виданням "Радіо Свобода".

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Політика" в Facebook Підписатись

Журналісти з посиланням на три джерела повідомили, що Портнов виїхав до Угорщини через автомобільний пункт пропуску Чоп (Тиса).

Державна прикордонна служба України у відповідь на відповідний запит проєкту вказала, що не може навести причини, через які 48-річному Портнову було дозволено виїзд за межі країни, враховуючи, що наразі діють обмеження для виїзду чоловіків призовного віку.

"Зміст запиту стосується надання персональних даних, яке регламентується Законом України "Про захист персональних даних", — цитують журналісти відповідь ДПСУ.

Крім цього, "Схеми" звернулися до Служби безпеки України з проханням повідомити, чи розслідує відомство можливі зв'язки портнова з РФ. Відповіді на запит на момент публікації журналісти не отримали.

Водночас народний депутат із фракції "Слуга народу" Максим Бужанський повідомив, що Портнов виїхав із України на законних підставах, оскільки в колишнього першого заступника голови АП, за інформацією парламентаря, шестеро дітей.

"Практика, використана Портновим, напрочуд проста й широко поширена в природі. Потрібно зустріти жінку та народити з нею дитину, потім другу і третю. А я десь чув, що в Андрія їх на дві встановлені законом норми", — йдеться в публікації політика.

Джерело інформації про наявність у Портнова шістьох дітей Бужанський не навів. Згідно з українським законодавством, громадяни України чоловічої статі призовного віку (від 18 до 60 років) можуть виїжджати з України, якщо в них троє та більше дітей, які не досягли 18 років. Крім цього, дозвіл на виїзд можуть отримати чоловіки, які самостійно виховують неповнолітніх дітей або дитину з інвалідністю до 18 років.

За даними сайту "Ліга", Портнов має двох повнолітніх дітей — сина й дочку 1993 і 1994 років народження відповідно. Аналогічну інформацію наводить видання LB.

Сам колишній високопосадовець АП інформацію про свій від'їзд з країни не коментував. Останній пост у його телеграм-каналі датований 16 лютого цього року та присвячений його участі в ефірі програми на каналі "Україна 24".

Ще у квітні організація "Центр протидії корупції" повідомила, що заступник голови Офісу президента Олег Татаров нібито дозволив Андрію Портнову та його сину залишити Україну, незважаючи на призовний вік.

У грудні минулого року Сполучені Штати ввели санкції щодо Портнова за причетність, на думку американської влади, до порушення прав людини. За даними руху "Чесно", Портнов є імовірним ініціатором "диктаторських законів" від 16 січня 2014 року, спрямованих проти активістів Євромайдану, фігурував у розслідуванні з окупації Криму Росією, а також неодноразово погрожував журналістам.