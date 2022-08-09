Украинские пограничники не выпускают студентов иностранных вузов на учебу: что происходит

Украинцы жалуются на существование негласного запрета Госпогранслужбы на выезд студентов. В Верховной Раде объяснили, что право на выезд в другие страны имеют только те, поступил в иностранный вуз до 24 февраля.

Вчера, 8 августа, десятки пользователей соцсетей оставили возмущенные комментарии под одной из публикаций на странице Государственной пограничной службы Украины в Facebook. Украинцы жалуются на то, что пограничники перестали выпускать студентов на учебу в иностранные вузы.

В частности, люди посчитали, что в стране существует какой-то негласный запрет на выезд студентов, из-за чего учащиеся-граждане Украины не могут попасть на учебу.

"Уважаемая ГПСУ, не смейте своими внутренними указами ограничивать выезд студентов для продолжения обучения за границей, поступивших уже на сегодняшний день в иностранные ВУЗы. Хватит издевательств над нашими детьми на границах и угроз полицией!" – в частности, написала пользовательница под ником Lily.

Ирина Катанова также интересуется, почему ограничили выезд студентов и просит назвать аргументированную причину.

"Интересно. Студентам поступать и учиться за границей нельзя, заводчанам в отпуск за границу нельзя, а держслужбовцям в отпуск можно. А у нас точно все перед законом равны? А Конституцию еще не отменили?" – возмущается Ксения Московченко.

[ + – ] Комментарии пользователей под публикацией Госпогранслужбы Украины.

Какие студенты имеют на выезд за границу в иностранные вузы?

Сегодня, 9 августа, о ситуации на украинских пограничных пропускных пунктах написала у себя в Facebook народный депутат Юлия Гришина. Она подтвердила, что от разгневанных родителей и студентов приходят многочисленные жалобы в связи с невозможностью выехать на учебу.

Как пояснила нардеп, на самом деле по украинскому законодательству в настоящее время никому из студентов не позволен выезд за границу. По закону о мобилизации, они могут лишь получить освобождение от призыва, но не более того.

Тем не менее, еще в марте главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отправил письмо в Госпогранслужбу с просьбой сделать исключение для тех студентов, кто уже учился в иностранных вузах на момент начала мобилизации, то есть до полномасштабной войны в Украине. После этого центры комплектования начали выдавать справки студентам для выезда за рубеж на учебу.

Как уточняет Гришина, сначала пограничники выпускали всех студентов. Однако позже выяснилось, что такую бумагу в военкоматах могли получить и те, кто поступил в заграничные высшие учебные заведения после 24 февраля, хотя в письме Залужного речи о них не было.

Таким образом, объясняет нардеп, никаких изменений в правилах пересечения границы принято не было, Госпогранслужба лишь стала тщательнее проверять документы в пограничных пунктах пропуска.

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Что изменится в правилах в связи с сложившейся ситуацией?

Юлия Гришина в своей публикации подчеркивает, что выступает за то, чтобы разрешить выезд всем студентам иностранных вузов на учебу вне зависимости от времени их поступления туда.

Для того, чтобы изменить существующие правила, нардеп направила официальное обращение к Валерию Залужному с просьбой разрешить пересечение государственной границы всем студентом. Также Гришина просит комитет ВР Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки рассмотреть соответствующие законопроекты №7484, №7484-1 и №7484-2 и принять за основу один из них.

Позже народный депутат уточнила, что подготовила обращение к премьер-министру Денису Шмыгалю о предоставлении студентам разрешения на выезд.

"Это самый быстрый вариант решения вопроса", – добавила она.

Ранее Госпогранслужба Украины сообщила, что мужчины, которые временно непригодны к службе в армии, могут выехать из Украины при наличии подтверждающих документов. Временная непригодность длится до 6 месяцев, после этого надо снова проходить медкомиссию, объяснили пограничники.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов призвал украинских мужчин не бежать за границу. По его мнению, не желающие воевать мужчины должны помогать украинской армии, а не платить налоги в других странах.