У МВС розповіли, хто ще із чоловіків має право на виїзд з України (відео)

Заборона залишати країну під час загальної мобілізації не стосується чоловіків-студентів денної чи дуальної форми, які зможуть підтвердити навчання в іноземному виші.

Чоловіки-студенти, які офіційно навчаються за кордоном, але не змогли вчасно продовжити навчання, мають право на виїзд із України. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

За даними відомства, право на виїзд з України також мають чоловіки-студенти денної чи дуальної форми навчання, які офіційно навчаються за кордоном.

Для того, щоб виїхати з країни під час воєнного стану та загальної мобілізації, громадянам необхідно мати при собі пакет документів. При проходженні прикордонного контролю, як зазначають у МВС, чоловіки-студенти мають пред'явити студентський квиток чи студентську візу, а також перекладені та нотаріально засвідчені документи, що підтверджують навчання в іноземному виші.

Крім цього, для виїзду з України потрібно мати військово-облікові документи із записом про надання відстрочки від призову та довідку, яка буде офіційно видана територіальним центром комплектування та соціальної підтримки.

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Нагадаємо, наприкінці серпня Держприкордонслужба анонсувала часткове скасування на заборону на виїзд з України військовозобов'язаним чоловікам. Виїхати з країни під час дії воєнного стану та загальної мобілізації громадяни зможуть за програмою "єВідрядження". Ініціатива дає право на виїзд з України військовозобов'язаним чоловікам строком на сім днів за умови, якщо вони внесуть заставу у розмірі 200 тисяч гривень.

Програма "єВідрядження", яка дає право на виїзд з України військовозобов'язаним чоловікам, які не мають відстрочки від служби, запрацювала з 1 вересня.

Також Фокус у своїй статті детально розбирався, хто з українців за 200 тисяч гривень отримає право на виїзд з України під час мобілізації та пояснював, чому програма "єВідрядження" не буде доступною для всіх громадян.