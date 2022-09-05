У МВС розповіли, хто ще із чоловіків має право на виїзд з України (відео)
Заборона залишати країну під час загальної мобілізації не стосується чоловіків-студентів денної чи дуальної форми, які зможуть підтвердити навчання в іноземному виші.
Чоловіки-студенти, які офіційно навчаються за кордоном, але не змогли вчасно продовжити навчання, мають право на виїзд із України. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.
За даними відомства, право на виїзд з України також мають чоловіки-студенти денної чи дуальної форми навчання, які офіційно навчаються за кордоном.
Для того, щоб виїхати з країни під час воєнного стану та загальної мобілізації, громадянам необхідно мати при собі пакет документів. При проходженні прикордонного контролю, як зазначають у МВС, чоловіки-студенти мають пред'явити студентський квиток чи студентську візу, а також перекладені та нотаріально засвідчені документи, що підтверджують навчання в іноземному виші.
Крім цього, для виїзду з України потрібно мати військово-облікові документи із записом про надання відстрочки від призову та довідку, яка буде офіційно видана територіальним центром комплектування та соціальної підтримки.
Нагадаємо, наприкінці серпня Держприкордонслужба анонсувала часткове скасування на заборону на виїзд з України військовозобов'язаним чоловікам. Виїхати з країни під час дії воєнного стану та загальної мобілізації громадяни зможуть за програмою "єВідрядження". Ініціатива дає право на виїзд з України військовозобов'язаним чоловікам строком на сім днів за умови, якщо вони внесуть заставу у розмірі 200 тисяч гривень.
Програма "єВідрядження", яка дає право на виїзд з України військовозобов'язаним чоловікам, які не мають відстрочки від служби, запрацювала з 1 вересня.
Також Фокус у своїй статті детально розбирався, хто з українців за 200 тисяч гривень отримає право на виїзд з України під час мобілізації та пояснював, чому програма "єВідрядження" не буде доступною для всіх громадян.