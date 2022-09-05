В МВД рассказали, кто еще из мужчин имеет право на выезд из Украины (видео)

Запрет покидать страну во время всеобщей мобилизации не касается мужчин-студентов дневной или дуальной формы, которые смогут подтвердить обучение в иностранном вузе.

Мужчины-студенты, которые официально учатся за границей, но не смогли вовремя продолжить обучение, имеют право на выезд из Украины. Об этом информирует пресс-служба Министерства внутренних дел.

По данным ведомства, право на выезд из Украины также имеют мужчины-студенты дневной или дуальной формы обучения, которые официально учатся за границей.

Для того, чтобы выехать из страны во время военного положения и всеобщей мобилизации, гражданам необходимо иметь при себе пакет документов. При прохождении пограничного контроля, как отмечают в МВД, мужчины-студенты должны предъявить студенческий билет или студенческую визу, а также переведенные и нотариально заверенные документы, подтверждающие обучение в иностранном вузе.

Помимо этого, для выезда из Украины нужно иметь военно-учетные документы с записью о предоставлении отсрочки от призыва и справку, которая будет официально выдана территориальным центром комплектования и социальной поддержки.

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Напомним, в конце августа Госпогранслужба анонсировала частичную отмену на запрет на выезд из Украины военнообязанным мужчинам. Выехать из страны во время действия военного положения и всеобщей мобилизации граждане смогут по программе "єВідрядження". Инициатива дает право на выезд из Украины военнообязанным мужчинам сроком на семь дней при условии, если они внесут залог в размере 200 тысяч гривен.

Программа "єВідрядження", дающая право на выезд из Украины военнообязанным мужчинам, у которых нет отсрочки от службы, заработала с 1 сентября.

Также Фокус в своей статье детально разбирался, кто из украинцев за 200 тысяч гривен получит право на выезд из Украины во время мобилизаци и объяснял, почему программа "єВідрядження" не будет доступной для всех граждан.