Военнобязанные в Украине смогут выезжать за границу: названы условия

Для выезда из Украины нужно будет внести залог в 200 тысяч гривен, а также быть ФЛП или юрлицом частной формы собственности.

Военнообязанные граждане Украине смогут покидать страну на 7 дней. Об этом сообщает Госпогранслужба в Телеграме.

Как выехать за границу военнообязанному?

С 1 сентября в Украине начнет работать программа "єВідрядження". Она позволит военнообязанным покидать Украину на срок до семи дней. Однако для этого человеку нужно будет внести залог в размере 200 тысяч гривен.

Как пишет "РБК-Украина" со ссылкой на слова члена комитета Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации Сергея Штепы, данная услуга будет доступна только физическим лицам предпринимателям и юридическим лицам частной формы собственности. Для возможности выехать за границу нужно соответствовать таким требованиям:

своевременно подать подотчетность о налогах

не иметь задолженностей по оплате ЕСВ

иметь среднюю зарплату не меньше 20 тысяч на предприятии

Как утверждает Штепа, процедура будет работать в тестовом режиме. Правительство хочет оценить востребованность услуги. Для избежания выезда за границу большого количества военнобязанных, предусмотрен залог, который может поменяться в дальнейшем. Также может измениться и срок пребывания за границей.

Если человек не вернется в Украину через неделю, то его средства будут переданы в госбюджет. Отслеживать возвращение будет Госпогранслужба.

Напомним, нардеп Федор Вениславский заявил, что запрет на выезд мужчинам заграницу в ближайшее время снимать не будут.

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