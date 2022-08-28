Военнобязанные в Украине смогут выезжать за границу: названы условия
Для выезда из Украины нужно будет внести залог в 200 тысяч гривен, а также быть ФЛП или юрлицом частной формы собственности.
Военнообязанные граждане Украине смогут покидать страну на 7 дней. Об этом сообщает Госпогранслужба в Телеграме.
Как выехать за границу военнообязанному?
С 1 сентября в Украине начнет работать программа "єВідрядження". Она позволит военнообязанным покидать Украину на срок до семи дней. Однако для этого человеку нужно будет внести залог в размере 200 тысяч гривен.
Как пишет "РБК-Украина" со ссылкой на слова члена комитета Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации Сергея Штепы, данная услуга будет доступна только физическим лицам предпринимателям и юридическим лицам частной формы собственности. Для возможности выехать за границу нужно соответствовать таким требованиям:
- своевременно подать подотчетность о налогах
- не иметь задолженностей по оплате ЕСВ
- иметь среднюю зарплату не меньше 20 тысяч на предприятии
Как утверждает Штепа, процедура будет работать в тестовом режиме. Правительство хочет оценить востребованность услуги. Для избежания выезда за границу большого количества военнобязанных, предусмотрен залог, который может поменяться в дальнейшем. Также может измениться и срок пребывания за границей.
Если человек не вернется в Украину через неделю, то его средства будут переданы в госбюджет. Отслеживать возвращение будет Госпогранслужба.
Напомним, нардеп Федор Вениславский заявил, что запрет на выезд мужчинам заграницу в ближайшее время снимать не будут.
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