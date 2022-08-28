Військовозобов'язані в Україні зможуть виїжджати за кордон: названі умови

Для виїзду з України потрібно буде внести заставу 200 тисяч гривень, а також бути ФОП чи юрособою приватної форми власності.

Військовозобов'язані громадяни України зможуть залишати країну на 7 днів. Про це повідомляє Держприкордонслужба у телеграмі.

Як виїхати за кордон військовозобов'язаному?

З 1 вересня в Україні розпочне роботу програма "єВідрядження". Вона дозволить військовозобов'язаним залишати Україну терміном до семи днів. Проте для цього людині потрібно буде внести заставу в розмірі 200 тисяч гривень.

Як пише "РБК-Україна" з посиланням на слова члена комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації Сергія Штепи, ця послуга буде доступна лише фізичним особам підприємцям та юридичним особам приватної форми власності. Для можливості виїхати за кордон потрібно відповідати таким вимогам:

своєчасно подати підзвітність про податки;

не мати заборгованостей з оплати ЄСВ;

мати середню зарплату не менше 20 тисяч на підприємстві.

Як стверджує Штепа, процедура працюватиме у тестовому режимі. Уряд хоче оцінити потрібну послугу. Щоб уникнути виїзду зарубіжних країн великої кількості військовозобов'язаних, передбачено заставу, яка може змінитися надалі. Також може змінитися термін перебування за кордоном.

Якщо людина не повернеться в Україну за тиждень, то її кошти будуть передані до держбюджету. Відстежуватиме повернення Держприкордонслужба.

Нагадаємо, нардеп Федір Веніславський заявив, що заборону на виїзд чоловікам закордон найближчим часом не зніматимуть.

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