Студенти, волонтери та спортсмени: хто законно може виїхати з України за кордон під час війни

Законом передбачено кілька категорій чоловіків, яким дозволено залишати Україну під час дії воєнного стану.

У воєнний час в Україні продовжує діяти заборона на виїзд із країни чоловіків призовного віку від 18 до 60 років, через що стали неможливими відрядження та поїздки за особистими обставинами для цієї категорії громадян України. Однак у новій статті "Виїхати — з довідкою. Хто і як може залишити Україну в період воєнного стану" Фокус називає категорії громадян, які можуть виїжджати з країни на цілком законних підставах.

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Насамперед, залишати Україну можуть особи, які, згідно зі статтею 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", не підпадають під мобілізацію.

Зокрема:

заброньовані особи (як раніше писав Фокус, право на бронювання працівників мають держоргани та комерційні підприємства — постачальники ЗСУ);

особи з інвалідністю або тимчасово непридатні до служби стану здоров'я;

батьки трьох і більше дітей віком до 18 років;

ті, хто самостійно виховує дітей віком до 18 років;

ті, хто виховує дитину з інвалідністю до 18 років;

зайняті доглядом за хворим родичем;

народні депутати;

працівники органів військового управління;

студенти іноземних навчальних закладів;

працівники ЗВО з вченим званням або ступенем;

ті, чиї близькі загинули під час АТО та ін.

Однак, за словами Тетяни Ященко, партнерки юридичної компанії Expatro, для перетину кордону недостатньо просто наявності підстав для звільнення або відстрочки від призову — до територіального центру комплектування (військкомат) потрібно надати підтверджувальні документи, що особа не підлягає мобілізації, та отримати там позначку про можливість перетину кордону.

Крім перерахованих осіб, виїзд з України дозволено волонтерам, відомості про які внесено до інформаційної бази даних "Шлях". Такі питання фактично вирішуються в ручному режимі, у зв'язку з чим поширеною практикою стали зловживання, про які окремо писав Фокус.

Ігор Ясько, керівний партнер ЮК Winner додає до перерахованих вище наступні категорії громадян, яким дозволили виїзд:

водії з ліцензією на міжнародні перевезення вантажів і пасажирів терміном до 30 днів;

далекобійники — до 45 днів;

залізничники — не більше шести місяців на підставі листів підприємств залізничного транспорту;

спортсмени, тренери, спортивні судді за наявності документів про участь в офіційних міжнародних змаганнях і навчально-тренувальних зборах.

На думку Тетяни Ященко, найбільш реальну нагоду виїхати за кордон дає отримання відстрочки від призову з навчання. У цьому випадку до територіального центру комплектування подаються документи, що підтверджують факт вступу та необхідність виїзду на навчання.

Ігор Ясько уточнює, що підтвердженням можливості перетину кордону для студентів може стати:

студентський квиток чи студентська віза;

перекладені та нотаріально засвідчені документи про зарахування або навчання у закордонному виші.

Також Фокус писав, що організатори схем із переправки військовозобов'язаних чоловіків за кордон оцінюють свої послуги від 1 до 10 тисяч доларів.

Раніше Фокус уточнював, що роботодавці в Україні можуть забронювати співробітників від мобілізації на шість місяців.