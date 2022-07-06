Студенты, волонтеры и спортсмены: кто законно может выехать из Украины за границу во время войны

Закон предусматривает несколько категорий мужчин, которым разрешено покидать Украину во время действия военного положения.

В военное время в Украине продолжает действовать запрет на выезд из страны мужчин призывного возраста от 18 до 60 лет, из-за чего стали невозможными командировки и поездки по личным делам для этой категории граждан Украины. Однако в новой статье "Выехать — со справкой. Кто и как может покинуть Украину в период военного положения" Фокус называет категории граждан, которые могут выезжать из страны на вполне законных основаниях.

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В первую очередь, покидать Украину могут лица, которые, согласно статье 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", не подпадают под мобилизацию.

В их числе:

забронированные лица (как ранее писал Фокус, право на бронирование работников имеют госорганы и коммерческие предприятия — поставщики ВСУ )

лица с инвалидностью или временно непригодные к службе по состоянию здоровья

родители троих и более детей до 18 лет

те, кто самостоятельно воспитывает детей до 18 лет

те, кто воспитывает ребенка с инвалидностью до 18 лет

занятые уходом за больным родственником

народные депутаты

работники органов военного управления

студенты иностранных учебных учреждений

работники ВУЗов с ученым званием или степенью

те, чьи близкие погибли в ходе АТО и др.

Однако по словам Татьяны Ященко, партнера юридической компании Expatro, для пересечения границы недостаточно просто наличия оснований для освобождения или отсрочки от призыва — в территориальный центр комплектования (военкомат) нужно предоставить документы, подтверждающие, что лицо не подлежит мобилизации, и получить там отметку о возможности пересечения границы.

Кроме перечисленных лиц, выезд из Украины разрешен волонтерам, сведения о которых внесены в информационную базу данных "Шлях". Такие вопросы, фактически, решаются в ручном режиме, в связи с чем распространенной практикой стали злоупотребления, о которых отдельно писал Фокус.

Игорь Ясько, управляющий партнер ЮК Winner добавляет к перечисленным выше следующие категории граждан, которым разрешили выезд:

водители с лицензией на международные перевозки грузов и пассажиров на срок до 30 дней

дальнобойщики – до 45 дней

железнодорожники – не более шести месяцев на основании писем предприятий железнодорожного транспорта

спортсмены, тренеры, спортивные судьи при наличии документов об участии в официальных международных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах

По мнению Татьяны Ященко, наиболее реальную возможность уехать за границу дает получение отсрочки от призыва по учебе. В этом случае в территориальный центр комплектования подаются документы, подтверждающие факт поступления и необходимость выезда на учебу.

Игорь Ясько уточняет, что подтверждением возможности пересечения границы для студентов может стать:

студенческий билет или студенческая виза

переведенные и нотариально заверенные документы о зачислении или обучении в зарубежном вузе

Также Фокус писал, что организаторы схем по переправке военнообязанных мужчин за границу оценивают свои услуги от 1 до 10 тысяч долларов.

Ранее Фокус уточнял что, работодатели в Украине могут забронировать сотрудников от мобилизации на шесть месяцев.