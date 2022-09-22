Подделывали справки: в Украине запретили выезжать за границу мужчинам-студентам

По статистике Госпогранслужбы, в июле-августе на границе поймали почти 600 человек с фальшивыми документами об учебе в зарубежных ВУЗах. Летом украинцы жаловались на негласный запрет на выезд студентов.

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Украинские пограничники с 14 сентября ограничили выезд за границу мужчин, которые поступили на учебу в иностранные ВУЗы. Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко в общении с агентством LIGA.

По его словам, военное руководство отменило разрешение для студентов-мужчин из-за массовых подделок документов.

"Раньше по решению высшего военного руководства студентам, которые учились за границей до 24 февраля, разрешали выезжать за пределы Украины для продолжения обучения. Пограничники эту норму выполняли, обеспечивая пропуск. В последние месяцы начались массовые подделки документов, которые якобы подтверждают обучение мужчин за границей", — объяснил ситуацию Демченко.

В статистике ГПСУ сказано, что за июль-август на границе поймали около 600 человек с поддельными документами о якобы обучении в зарубежных учебных заведениях.

"Так что на сегодня мужчин-студентов за границу не выпускают", — заметил спикер.

Демченко добавил, что в постановлении Кабмина Украины от 27 января 1995 года № 57, которое регламентирует правила пересечения границы, мужчины-студенты иностранных ВУЗов не входят в список исключений.

Отметим, что Генеральный штаб Вооруженных сил и Министерство обороны Украины не комментировали возврат запрета на выезд из страны для студентов.

Напомним, что еще 5 сентября в МВД Украины рассказывали, как студентам выехать из страны. Мужчины-студенты должны были предъявить на границе студенческий билет или студенческую визу. Пограничники требовали переведенные и нотариально заверенные документы, подтверждающие обучение.

Украинцы жаловались на существование негласного запрета на выезд студентов зарубеж.

Во время военного положения в Украине запретили мужчинам призывного возраста от 18 до 60 лет выезжать из страны. Командировки и поездки по личным делам зарубеж невозможны.

С 1 сентября у военнообязанных мужчин была возможность выезжать из Украины в командировку на неделю под залог в 200 тысяч гривен, но для работодателей установили сильно жесткие критерии.

Как сообщалось, 15 августа Верховная Рада Украины утвердила продление в стране военного положения и сроков проведения всеобщей мобилизации на 90 дней до 21 ноября.