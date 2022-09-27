В Україні змінили правила виїзду чоловіків за кордон: кому дозволили виїхати

Держприкордонслужба дозволила залишати країну під час воєнного стану тим, хто супроводжує дітей-інвалідів. Ті, хто підлягає призову в армію, зобов'язані повернутися раніше супроводжуваних осіб.

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В Україні змінилися правила виїзду чоловіків призовного віку. Нові рекомендації надала українська Держприкордонслужба.

Зміни стосуються порядку пропуску через кордон осіб, які мають проблеми зі здоров'ям і тих, хто супроводжують їх. Тепер за кордон можуть виїжджати:

чоловіки, які супроводжують дітей з інвалідністю;

чоловіки, які їдуть за кордон до осіб з інвалідністю, котрі потребують постійного догляду;

чоловіки, які супроводжують дітей із певним переліком захворювань. Діти повинні перебувати на консульському обліку.

Нові правки Кабінет Міністрів України затвердив ще 10 вересня 2022 року постановою №1044, але вони набули чинності через 17 днів.

"Громадянам України чоловічої статі, які супроводжують інших, віком від 18 до 60 років, вже не обмежують кількість перетинів кордону на виїзд з України — раніше це дозволялося лише 1 раз під час воєнного стану", — пояснили прикордонники.

Чоловіки, які підлягають призову під час мобілізації, зобов'язані повернутися в Україну не пізніше за осіб, яких вони супроводжували.

Нагадаємо, що прикордонники з 14 вересня заборонили виїжджати з України чоловікам, які вступили на навчання до іноземних університетів та інститутів. Військове керівництво ухвалило це рішення через значну кількість підроблених документів.

Під час воєнного стану українські чоловіки призовного віку від 18 до 60 років не можуть виїхати з країни. Відрядження та поїздки в особових справах за кордон заборонені.

Влада продумувала ідею дозволу виїзду військовозобов'язаних чоловіків з України шляхом відряджень. Для цього розробили ініціативу застави у 200 тисяч гривень та встановили інші жорсткі вимоги.

Фокус раніше писав, як 29-річний син колишнього народного депутата Андрія Портнова виїхав з України 23 березня під приводом волонтерства і досі не повернувся.