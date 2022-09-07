Син Портнова у березні виїхав з України у статусі волонтера і не повернувся, — Схеми

Львівська ОВА, за даними журналістів, схвалила звернення громадської організації "Народна самооборона" та надала Ігорю Портнову можливість виїхати з країни на 30 днів.

29-річний син колишнього народного депутата Андрія Портнова отримав тимчасовий дозвіл на виїзд з України як волонтер і досі не повернувся у країну. Про це йдеться у розслідуванні проєкту "Схеми".

За даними журналістів, 29-річного Ігоря Портнова 22 березня 2022 року Львівська обласна військово-цивільна адміністрація внесла до бази "Шлях" як особу призовного віку, яка отримала дозвіл на тимчасовий виїзд з України на 30-денний термін.

Інсайдери авторів матеріалу зазначають, що відповідне рішення ЛОВА винесла на підставі звернення громадської організації "Народна самооборона". Вже наступного дня, 23 березня, Ігор Портнов виїхав з України через контрольно-пропускний пункт "Краківець" у статусі "волонтера" і досі не повернувся.

Журналісти стверджують, що син ексзаступника голови Адміністрації Віктора Януковича не сам залишав країну. Разом з Ігорем Портновим з України виїхав 23-річний Іван Піддубнов, який є племінником колишньому народному депутату. Чоловік, станом на початок вересня, також не повернувся у країну.

Автори матеріалу звернулися за коментарем до Ігоря Портнова через три месенджери. Син екснардепа прочитав повідомлення, але відповіді не надав. Крім цього, журналісти проєкту "Схеми" звернулися до Львівської ОВА, щоб дізнатися про обставини внесення Ігоря Портнова до бази "Шлях" як "волонтера".

"У нас на день понад 200 заявок від громадських організацій щодо внесення до системи "Шлях", якщо перевести в кількість людей — це понад 2000 осіб на день, які їдуть за гуманітаркою. Таких проблем, на жаль, багато. Адміністрація не має функції перевірки, можливостей як це перевіряти", — пояснив заступник голови обласної військової адміністрації Юрій Бучко.

В аналітичній системі YouControl сказано, що головними засновниками ГО "Народна самооборона" є Юрій Ходзюк та Віктор Пентак, які заснували організацію у Сумах у 2014 році. Журналісти також спробували зв'язатися із засновниками, щоб з'ясувати обставини виїзду Ігоря Портнова із країни.

За словами Пентака, з 2015 року він є засновником ГО "Народної самооборони" лише на папері та не звертався до Львівської ОВА для надання дозволу на виїзд синові Андрія Портнова. Щобільше, Ходзюк останні кілька років живе за кордоном і також не має жодного стосунку до цієї ситуації.

Керівник ГО "Народна самооборона" Артем Хмиз у коментарі журналістам підтвердив, що організація не зверталася до чиновників за наданням дозволу на виїзд синові ексзаступника голови Адміністрації Віктора Януковича.

Андрій Портнов — народний депутат України V та VI скликань, колишній заступник глави Адміністрації президента Віктора Януковича. Виїхав з України під час Революції Гідності. У період з 2014 до 2015 року перебував під санкціями Європейського Союзу. В Україну Андрій Портнов повернувся у травні 2019 року, а з кінця 2021 року — перебуває під фінансовими та візовими санкціями США за звинуваченнями у "причетності до масштабної корупції в Україні".

Зазначимо, що у квітні Центр протидії корупції опублікував інформацію про втечу Андрія Портнова з України. За даними громадських працівників, екснардепу виїхати з країни допоміг чинний заступник керівника Офісу президента Олег Татаров.

Пізніше проєкт "Схеми" повідомив, що співробітники Держприкордонслужби у червні дозволили Андрію Портнову виїхати з України через контрольно-пропускний пункт у Закарпатській області.